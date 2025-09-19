UPL considera un «parche ineficaz» el traslado de los nuevos alumnos del Sagrado Corazón al CEIP Javier La formación leonesista exige la construcción de un nuevo colegio ante el incremento del alumnado

Leonoticias León Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:21 Comenta Compartir

Unión del Pueblo Leonés consideró este viernes un «parte improvisado, temporal e ineficaz» la solución propuesta para la Junta de Castilla y León de habilitar cuatro aulas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Javier de la ciudad de León para acoger a los 18 nuevos alumnos del Centro de Educación Especial Sagrado Corazón de la capital leonesa.

Los leonesistas, que ya en abril alertaron a la Consejería de Educación sobre la falta de espacio en el centro Sagrado Corazón de León que en aquel entonces contaba con 103 alumnos. Sin embargo, a día de hoy la situación «se ha vuelto crítica», ya que el número de estudiantes ha ascendido a 121, lo que «ha llevado a una sobreocupación insostenible».

Ante esta realidad, los leonesistas criticaron que la decisión del Gobierno autonómico, además de generar «una clara segregación y falta de integración», «va directamente en contra de la voluntad de las familias», que preferían la instalación de casetas prefabricadas en el propio recinto del Sagrado Corazón para que sus hijos no tuvieran que cambiar de centro. Por ello, calificaron la medida de «un parche indigno», que además «fragmenta la comunidad educativa y priva a los niños de la cohesión y el entorno que necesitan».

Unión del Pueblo Leonés presentó en el mes de mayo una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León para que la Junta se comprometiera de forma inmediata a la construcción de un nuevo Colegio de Educación Especial en León que fuera «un edificio moderno y dotado con el equipamiento necesario para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras» y hoy insistió en la necesidad de ese nuevo centro, al considerarlo «una infraestructura fundamental para garantizar una educación de calidad e inclusiva para todos los leoneses».

«No es de recibo que se trate a los alumnos con necesidades especiales como si fueran un problema de logística y la Junta no puede seguir poniendo parches, ni separando a los alumnos de su centro y su comunidad», concluyeron desde UPL, al tiempo que remarcaron que «los niños del Sagrado Corazón y sus familias merecen un centro digno y con todos los recursos necesarios» y exigieron que «se escuche a las familias y se construya ya el nuevo colegio que León necesita».