El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Caule recibe la Certificación Humans

El servicio de Farmacia leonés cuenta con un plan Estratégico de Humanización, dividido en varias etapas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:44

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del Caule ha recibido la Certificación Humans, un distintivo que permite reconocer la calidad de aquellas entidades, centros sanitarios, servicios o unidades que cumplen con una serie de estándares de humanización.

La Certificación Humans, otorgada por la fundación del mismo nombre, es un compromiso con la humanización de la atención sanitaria que se basa fundamenta en experiencias reales y opiniones de los pacientes, sus entornos y los profesionales de la salud.

El servicio de Farmacia leonés cuenta con un plan Estratégico de Humanización, dividido en varias etapas, y que ha ido desarrollando gracias a su participación en un primer plan piloto también en el marco de la certificación Humans, del que han formado parte varios hospitales de España.

Como fortalezas del servicio, el plan destaca su compromiso con la calidad asistencial, la formación continuada, la humanización de la atención y la mejora continua. Entre los elementos más destacables, se pone de relieve la organización funcional, la implicación activa en iniciativas innovadoras, como el proyecto piloto de entrega de medicación en farmacia comunitaria rural, que posiciona al centro como referente dentro del sistema regional, la coordinación clínica por áreas terapéuticas y la implementación progresiva de mejoras tecnológicas y organizativas.

