Septiembre comienza con chubascos, fresco y muchas nubes El primer día del mes y de la semana no será nada caluroso y se esperan lluvias, sobre todo durante la mañana

Alberto P. Castellanos León Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:09 Comenta Compartir

Hasta dentro de tres lunes, el 22 de este mes, no llegará el otoño astrónomico a León pero el meteorológico ya está aquí y este año lo hace con un tiempo totalmente propio de la estación recién estrenada.

Después de unas primeras horas con bancos de niebla en cotas altas, estas se irán despejando para dejar muchos intervalos nubosos y cielos cubiertos en algunos casos. No se descarta que haya algún chubascos en zonas de montaña, de nieve -muy testimonial- por encima de los 2.200 o 2.300 metros.

Las temperaturas variarán muy poco y si lo hacen será a la baja con muchas localidades sin llegar a los 20 grados de máximo y unas mínimas muy bajas, siempre por debajo de los 10, que obligan a abrigarse bastante a primeras horas de la mañana.

La sensación térmica será aún más baja por culpa del viento con predominio de componente oeste que soplará con intensidad floja pero sin descartar que llegue a moderada con alguna racha algo fuerte.

El martes se espera un tiempo muy similar y partir del miércoles las previsiones son poco claras: continuistas con el ambiente fresco y húmedo frente a otras que vislumbran un retorno a registros más veraniegos de cara al fin de semana.