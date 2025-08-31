leonoticias - Noticias de León y provincia

Cielo con intervalos nubosos desde Carbajal. SEQUOYA

Agosto se despide con más frío, lluvia y algunas tormentas

El último día del mes es un anticipo de un otoño meteorológico que comenzará el lunes con una situación similar

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:23

Despedimos semana, mes y estación -meteorológicamente hablando- con un tiempo mucho más propio de lo que viene que de lo que debería haber todavía a estas alturas del año en León.

Los posibles bancos de niebla matinales en cotas altas deberían desaparecer pronto aunque no para dejar ver un cielo despejado ya que los intervalos nubosos serán lo normal, incluso dejando cielos muy grises en el norte y oeste de la provincia. En estas zonas, las precipitaciones débiles que puede haber habrá en el resto de León, podrían ser en forma de tormenta y dejar más cantidad de lluvia.

Las Temperaturas pierden todo lo ganado durante el sábado e incluso algo más, sobre todo durante unas noches que pueden resultar frías en algunas localidades.

El viento, con predominio de componente oeste, soplará flojo aunque con intervalos más moderados.

La próxima semana se presenta con un tiempo muy similar: fresco, húmedo y con bastante nubosidad y alguna probabilidad de lluvias débiles.

