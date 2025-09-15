La semana más calurosa de septiembre comienza con máximas cercanas a 30 grados en León Un anticiclón trae de vuelta las temperaturas altas a la provincia en una semana donde se superarán los 33 grados

Leonoticias León Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:20

El calor comienza a hacerse fuerte en la provincia de León para encarar la semana más calurosa del mes de septiembre. Un anticiclón trae de vuelta las temperaturas altas y dejará máximas superiores a los 30 grados a partir de mediados de esta tercera semana de mes, que coincide con la llegada del otoño.

El cambio de dinámica tras jornadas frescas en León comenzaba el fin de semana y no hará sino aumentar a partir de este mismo lunes.

Para este 15 de septiembre las temperaturas máximas en buena parte de la provincia rondarán los 30 grados sin alcanzarlos. En León capital se llegará a los 27 grados este lunes, y a partir del miércoles se esperan máximas de hasta 32 y 33 grados. Las mínimas este lunes se quedarán en ocho.

En Ponferrada la temperatura será similar a la capital de provincia con máximas de 27 grados y mínimas más suaves de 13. Astorga se queda con 26 de máxima y 12 de mínima, al igual que La Bañeza cuya máxima podría subir hasta los 28 grados centígrados. En Villablino los termómetros marcarán entre 21 y 11 grados.

Los cielos permanecerán despejados en prácticamente toda la provincia con alguna nube de evolución pero no se esperan lluvias en ningún punto. El viento seguirá soplando aunque de forma más moderada.