leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cielo azul este verano en León. Sequoya

La semana más calurosa de septiembre comienza con máximas cercanas a 30 grados en León

Un anticiclón trae de vuelta las temperaturas altas a la provincia en una semana donde se superarán los 33 grados

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:20

El calor comienza a hacerse fuerte en la provincia de León para encarar la semana más calurosa del mes de septiembre. Un anticiclón trae de vuelta las temperaturas altas y dejará máximas superiores a los 30 grados a partir de mediados de esta tercera semana de mes, que coincide con la llegada del otoño.

El cambio de dinámica tras jornadas frescas en León comenzaba el fin de semana y no hará sino aumentar a partir de este mismo lunes.

Para este 15 de septiembre las temperaturas máximas en buena parte de la provincia rondarán los 30 grados sin alcanzarlos. En León capital se llegará a los 27 grados este lunes, y a partir del miércoles se esperan máximas de hasta 32 y 33 grados. Las mínimas este lunes se quedarán en ocho.

En Ponferrada la temperatura será similar a la capital de provincia con máximas de 27 grados y mínimas más suaves de 13. Astorga se queda con 26 de máxima y 12 de mínima, al igual que La Bañeza cuya máxima podría subir hasta los 28 grados centígrados. En Villablino los termómetros marcarán entre 21 y 11 grados.

Los cielos permanecerán despejados en prácticamente toda la provincia con alguna nube de evolución pero no se esperan lluvias en ningún punto. El viento seguirá soplando aunque de forma más moderada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»
  3. 3 Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León
  4. 4 La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero
  5. 5 «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»
  6. 6 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»
  7. 7 El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados
  8. 8 Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo
  9. 9 Un zapato, botellas y otros desperdicios llenan un estanque de Papalaguinda con agua detenida
  10. 10 Remontada épica ante el Valladolid para estrenarse en el Palacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La semana más calurosa de septiembre comienza con máximas cercanas a 30 grados en León

La semana más calurosa de septiembre comienza con máximas cercanas a 30 grados en León