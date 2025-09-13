Un anticiclón devuelve el verano a León con máximas que alcanzarán los 33 grados El calor apurará sus últimos días con una semana de temperaturas superiores a las habituales en estas fechas

El verano no ha acabado y, aunque hasta el momento ha dejado ya días en los que las temperaturas han obligado a abrigarse, el calor volverá a ser protagonista la próxima semana en León.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras varios días en torno a los 23 grados de máxima y, en algunos casos, bajando de los diez grados de mínima durante las madrugadas, la época estival apurará sus últimas días con unas temperaturas atípicas de estas fechas.

Un anticiclón llega a la península

Centrando la vista en los modelos meteorológicos, un anticiclón se extenderá por la península a mediados de la próxima semana, lo que provocará el aumento de temperaturas, sobre todo a partir del miércoles.

Ante esto, el delegado territorial de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, en declaraciones al Norte de castilla, explicó la llegada del anticiclón «que se desplaza hacia el este y alcanza la Península haciendo que las máximas por el día sean más elevadas de lo habitual para esta época del año y las mínimas también sean ligeramente superiores».

Los termómetros irán creciendo exponencialmente a partir de este domingo, cuando ya las máximas alcanzarán los 29 grados, aunque sin un incremento notable en las mínimas.

Durante el lunes y el martes se mantendrán en esos baremos, sin apenas alteraciones, y será ya a partir del miércoles cuando el verdadero calor de verano se impondrá de nuevo sobre el cielo leonés, dejando duante toda la semana cielos despejados o poco cubiertos en la mayor parte de la jornada.

Aumento de máximas y mínimas

Ese mismo día, las máximas alcanzarán ya los 32 grados, mientras que la temperatura mínima se quedará en once, generando un gran contraste entre las horas puntas de calor durante el día y la llegada de las madrugadas.

Todavía tendrá un margen de crecimiento de cara al jueves y al viernes, cuando, en ambos casos, se alcanzarán los 33 grados, además de una subida de las mínimas hasta los 15 grados, lo que supone también una diferencia importante respecto a lo visto en días anteriores.

De esta forma, las prendas de manga corta y las sandalias volverán a reinar por las calles de una ciudad que aprovechará los últimos días de verano sin precipitaciones y con calor, en busca de alargar lo máximo posible el cambio de armario.