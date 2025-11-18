leonoticias - Noticias de León y provincia

El nuevo responsable de la Benemérita y el alcalde de León.

Sánchez Guerrero, el nuevo general de la Guardia Civil de León

Estará al frente de la XII Región de la Benemérita con sede en la capital leonesa

León

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este martes al nuevo general de la XII Región de la Benemérita, con sede en la capital leonesa, Miguel Sánchez Guerrero.

Sánchez Guerrero, que previamente había sido coronel marítimo de la Guardia Civil en Málaga, toma el relevo de José Antonio Hernández de Luz de las Heras, quien abandonó el puesto para regresar a la Comunidad Valenciana.

El nuevo general ha expresado ante el alcalde de León su compromiso y responsabilidad con la ciudad. Por su parte, el alcalde le ha deseado mucha suerte en esta nueva etapa y le ha pedido mantener la línea de colaboración.

