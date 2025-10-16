Sánchez sitúa a León en la vanguardia de la ciberseguridad en Europa
El presidente del gobierno se desplaza a la capital leonesa para la clausura del Enise
León
Jueves, 16 de octubre 2025, 11:33
11:31
Cuatro pilares: marco legal robusto y reconocido internacionalmente, en el índice 1 mundial; contamos con instituciones de referencia como Incibe. Ahora un paso más y anuncia la coordinación y fortaleza del sistema con la creación del centro de ciberseguridad adscrito a la Presidencia del Gobierno. Con ello fortalecer sistema, fomentarlo y aumentar inversión
11:29
A nivel global el cibercrimen está en 10,5 billones de dólares anuales, 6 veces más que el PIB de España, que está haciendo sus deberes, aunque hay que hacer más.
11:27
275.000 ciberincidentes en España en 2024, e Incibe solucionó 100.000. Tres de ellos muy graves cada día. Hay que seguir concienciando y poniendo recursos. Ahí recuerda que 1.157 millones de euros se invertirán en ciberseguridad.
11:24
Subraya el valor internacional, la feria más importante de Europa, demuestra que España está a la vanguardia del mundo ciber. Se van a cumplir dos décadas desde que un presidente leonés, se ha encontrado a su hermano, decidió colocar aquí a Incibe y convirtió a León en referente en ciberseguridad en Europa y una apuesta valiente en cohesión. Hoy la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial en Coruña, la Agencia Espacial en Sevilla y la de Datos en Soria.
11:22
Aplausos en la subida de Pedro Sánchez al escenario.
11:21
Arranca el acto de clausura del Enise. Lo hace con un vídeo balance. Más de 300 ponentes, el 40% mujeres y 195 stand.
11:17
Sánchez entra en la zona de conferencias.
11:15
Sigue la visita de Pedro Sánchez, que accedió al Palacio de Exposiciones por la zona de obras del futuro Palacio de Congresos y evitó la zona de paso habitual de vehículos.
11:13
Este será el escenario de la conferencia de clausura del presidente del Gobierno.
11:11
Más de un centenar de stand se acumulan en el interior. El presidente intervendrá en 15 minutos.
11:08
Los responsables explican sus productos al presidente mientras avanza la visita en el Palacio de Exposiciones de León.
11:05
Las visitas están siendo a stands de empresas españolas que han llegado a Enise
11:04
Félix Barrio, director de Incibe, ejerce de anfitrión con el presidente. Mucho silencio en cada movimiento.
11:02
Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Transformación Digital Óscar López, recorre algunos stand de Enise.
10:59
Mucho interés en la llegada del presidente al Palacio
10:57
Pedro Sánchez llega al Palacio de Exposiciones.
10:54
Un grupo de una veintena de personas, vinculados a la plataforma por la defensa de Feve, se han concentrado ante el Palacio.
10:48
Las autoridades forman a la espera de la llegada de Sánchez, anunciada para dentro de diez minutos. Tranquilidad en el exterior del Palacio de Exposiciones.
10:43
Se producen las últimas reuniones del 19 Enise, organizado por Incibe, mientras se espera la aparición del presidente.
10:39
Numerosos stand, de diferentes países, trabajan en las últimas reuniones y encuentros en el Palacio de Exposiciones.
10:33
La llegada de Sánchez está prevista para las 11 de la mañana. Hasta este momento se ha procedido a controlar la entrada al Palacio, con Tedax, perros y furgones de la Policía Nacional.
10:29
Buenos días. Bienvenidos a un nuevo directo en Leonoticias. Soy Rubén Fariñas y os voy a acercar la clausura del 19 Enise en León, con la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
