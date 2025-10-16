leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la llegada de Pedro Sánchez al palacio de Congresos. R. F.
Directo

Sánchez sitúa a León en la vanguardia de la ciberseguridad en Europa

El presidente del gobierno se desplaza a la capital leonesa para la clausura del Enise

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:33

Actualizado Hace 1 minuto

11:31

Cuatro pilares: marco legal robusto y reconocido internacionalmente, en el índice 1 mundial; contamos con instituciones de referencia como Incibe. Ahora un paso más y anuncia la coordinación y fortaleza del sistema con la creación del centro de ciberseguridad adscrito a la Presidencia del Gobierno. Con ello fortalecer sistema, fomentarlo y aumentar inversión

11:29

A nivel global el cibercrimen está en 10,5 billones de dólares anuales, 6 veces más que el PIB de España, que está haciendo sus deberes, aunque hay que hacer más.

11:27

275.000 ciberincidentes en España en 2024, e Incibe solucionó 100.000. Tres de ellos muy graves cada día. Hay que seguir concienciando y poniendo recursos. Ahí recuerda que 1.157 millones de euros se invertirán en ciberseguridad.

11:24

Subraya el valor internacional, la feria más importante de Europa, demuestra que España está a la vanguardia del mundo ciber. Se van a cumplir dos décadas desde que un presidente leonés, se ha encontrado a su hermano, decidió colocar aquí a Incibe y convirtió a León en referente en ciberseguridad en Europa y una apuesta valiente en cohesión. Hoy la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial en Coruña, la Agencia Espacial en Sevilla y la de Datos en Soria.

11:22

Aplausos en la subida de Pedro Sánchez al escenario.

11:21

Arranca el acto de clausura del Enise. Lo hace con un vídeo balance. Más de 300 ponentes, el 40% mujeres y 195 stand.

11:17

Sánchez entra en la zona de conferencias.

11:15

Sigue la visita de Pedro Sánchez, que accedió al Palacio de Exposiciones por la zona de obras del futuro Palacio de Congresos y evitó la zona de paso habitual de vehículos.

11:13

Este será el escenario de la conferencia de clausura del presidente del Gobierno.

11:11

Más de un centenar de stand se acumulan en el interior. El presidente intervendrá en 15 minutos.

11:08

Los responsables explican sus productos al presidente mientras avanza la visita en el Palacio de Exposiciones de León.

11:05

Las visitas están siendo a stands de empresas españolas que han llegado a Enise

11:04

Félix Barrio, director de Incibe, ejerce de anfitrión con el presidente. Mucho silencio en cada movimiento.

11:02

Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Transformación Digital Óscar López, recorre algunos stand de Enise.

10:59

Mucho interés en la llegada del presidente al Palacio

10:57

Pedro Sánchez llega al Palacio de Exposiciones.

10:54

Un grupo de una veintena de personas, vinculados a la plataforma por la defensa de Feve, se han concentrado ante el Palacio.

10:48

Las autoridades forman a la espera de la llegada de Sánchez, anunciada para dentro de diez minutos. Tranquilidad en el exterior del Palacio de Exposiciones.

10:43

Se producen las últimas reuniones del 19 Enise, organizado por Incibe, mientras se espera la aparición del presidente.

10:39

Numerosos stand, de diferentes países, trabajan en las últimas reuniones y encuentros en el Palacio de Exposiciones.

10:33

La llegada de Sánchez está prevista para las 11 de la mañana. Hasta este momento se ha procedido a controlar la entrada al Palacio, con Tedax, perros y furgones de la Policía Nacional.

10:29

Buenos días. Bienvenidos a un nuevo directo en Leonoticias. Soy Rubén Fariñas y os voy a acercar la clausura del 19 Enise en León, con la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

