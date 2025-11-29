San Juan de Dios León inicia el II Programa de refugio creativo El Programa de Protección Internacional ha acompañado en lo que va de año a 383 personas de más de 34 países mediante apoyo social, jurídico, laboral, vivienda, administrativo o psicológico

El Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios de León pone en marcha la segunda edición del 'Programa de refugio creativo. Residencias artísticas Ana Mendieta', una iniciativa que «pretende abrir la mirada sobre los procesos migratorios transformando situaciones críticas en oportunidades de crecimiento conjunto». El proyecto busca consolidar a La Fontana, sede del PPI en el barrio de Armunia, como un lugar de refugio creativo y convivencia común, donde las artes se convierten en herramienta para la inclusión y la integración.

La primera edición del 'Programa de refugio creativo' fue presentada en las 16 Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas del INAEM, celebradas en Tarragona bajo el lema 'Del ensayo al acto', junto a otras seis propuestas seleccionadas entre 87 candidaturas. Este foro nacional puso en valor la iniciativa leonesa como ejemplo de innovación social y cultural, reforzando la idea de que la participación ciudadana en las artes es un derecho, también para las personas en riesgo de exclusión social.

El programa nació tras una experiencia piloto en 2023 con la compañía gallega Disiden.cía y su pieza de investigación 'Bipedestrucción'. Desde entonces, La Fontana ha levantado el telón a la creación con propuestas que combinan arte y acompañamiento social. La primera edición culminó con la residencia de la que fuera primera bailarina de la compañía Danza Contemporánea de Cuba, Ana Beatriz Pérez (Betty), que presentó la pieza 'Anfibia', un solo de danza que «unifica voz, espacio sonoro y movimiento en un acto militante del ser y el estar, con el cuerpo como testimonio».

Agentes socioculturales

En abril de este año, el PPI reunió a más de una veintena de agentes socioculturales en un focus group para reflexionar sobre el potencial del programa en el territorio. Siguiendo la metodología del world café, se identificaron oportunidades, retos y sinergias para dar continuidad a esta línea experimental y llevarla a ámbitos educativos, asociativos y culturales. Entre las conclusiones, destacó la necesidad de «unir potencialidades» en una ciudad donde «se hacen muchas cosas, pero a veces no se conocen», y el compromiso de activar espacios públicos desde el fomento de la interculturalidad.

El programa incluye residencias artísticas, talleres y acciones culturales abiertas a la comunidad, inspiradas en la obra de Ana Mendieta (1948-1985), artista multidisciplinar de origen cubano que hizo del cuerpo un campo de batalla y que, como refugiada, «consiguió en el contacto con la tierra curar el duelo migratorio y hacerse parte del nuevo territorio». Esta referencia da sentido a unas residencias que invitan a artistas, creadoras, pensadores y colectivos a vivir en primera persona la experiencia de compartir procesos con personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

La segunda edición del 'Programa de refugio creativo. Residencias' busca proyectos con sensibilidad social que trabajen contenidos clave como inclusión, diversidad, sostenibilidad, paz y convivencia democrática. Las personas seleccionadas desarrollarán una propuesta artística en diálogo con la comunidad, imaginando «infinitos y originales caminos hacia la integración».

Incremento de usuarios

Durante el pasado año, La Fontana acompañó a más de 363 personas de más de 23 nacionalidades, de las que un centenar fueron mujeres, 65 niños y 53 niñas -279 en fase de acogida y 90 en fase de autonomía.

No obstante, en lo que va de 2025 la cifra se ha incrementado con a un total de 383 personas -86 mujeres,190 hombres, 48 niñas y 59 niños- de más de 34 países mediante apoyo social, jurídico, laboral, vivienda, administrativo, psicológico y comunitario.