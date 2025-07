San Esteban, el barrio «entrevías» que sube escaleras con «orgullo»

Rubén Fariñas León Domingo, 6 de julio 2025, 09:15 Comenta Compartir

Llega el primer fin de semana del verano y en Leonoticias hemos querido pasar estos días dando 'Una vuelta al barrio'. Con ello empezamos una nueva sección que nos acompañará durante todo el periodo estival. Recorreremos algunas de las zonas más populares de León, y también aquellas no tan conocidas, para charlar con sus vecinos, entrar a sus negocios y conocer cómo es el día a día en las calles de su entorno.

La primera parada nos ha llevado hasta San Estaban-Vías. Desde la parte norte de la estación de Feve, hasta la carretera de Asturias y el alto de San Esteban, incluida la antigua '18 de Julio' -hoy Padre Isla- conviven miles de personas que cuentan hoy con una propia asociación que defiende sus derechos.

Carlos Blanco es el vicepresidente. Desde las coloridas escaleras que permiten pasar de la cota de Álvaro López Núñez hacia la zona alta del barrio, señala a éstas como un símbolo: «Eran feas y grises y sin nada de vida. Se propuso hacer algo con ellas y ahora son un referente».

Este barrio «antiguo» de León tiene gente bastante mayor que necesitan aceras en condiciones y un servicio de transporte público para todos. Y esa es su lucha actual. La asociación promueve, y ya se ha reunido con el Ayuntamiento de León, que el autobús pueda subir a San Esteban, a través de Benito Arias Montano, para llegar al pabellón y volver a la avenida de Asturias. «Así evitamos que señoras mayores, algunas con andador, tengan que subir las cuestas de Manuel de Cárdenas o Dama de Arintero con la bolsa de la compra».

Ya han conseguido colocar bandas reductoras de velocidad que han evitado atropellos en Álvaro López Núñez; también allí se ha cubierto la marquesina del autobús que antes permanecía a la intemperie. Sobre las últimas actuaciones, llaman la atención sobre el final de Padre Isla, «que no es peatonal», recuerdan, y sí zona 10, por lo que los coches pueden acudir a los comercios.

Entre las preocupaciones del barrio, y para lo que piden un plan urbanístico que ataje las casas okupadas y otros problemas, está la calle Tres Mitras. «Es bastante insegura, ha habido agresiones y todo lo que se te pueda ocurrir». Y junto a ella se ubican dos zonas muy frecuentadas como la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva y la plaza Odón Alonso: «El entorno de esa calle rompe el paso de la plaza y la iglesia y nadie se atreve a entrar por ahí».

Recorriendo San Esteban-Vías

En los negocios del barrio hemos podido hablar con Ramón, el de las bicis; Luis, el quiosquero; y Begoña, la frutera.

La primera parada la hacemos en la tienda de bicicletas de Federico Echeverría. La abrió el padre de Ramón en 2002 y allí acude gente de todo León y peregrinos. «Aquí nos conocemos todos, nos hablamos, hay buen ambiente y nunca tuvo un problema con ninguno». En esas conversaciones surgen algunas de las problemáticas del barrio y todos coinciden en las cosas a mejorar: las aceras están rotas, los coches no respetan los límites de zona 30 y los patinetes circulan en sentido contrario.

En la acera de enfrente está Luis en su quiosco, un negocio que no seguirá adelante cuando él se jubile. «Pertenecí a la asociación de quiosqueros y de 120 en la provincia no quedan ni medio centenar». Él se ha tenido que reinventar, de prensa y revistas ha incorporado el pan, las gominolas y la confitura. El principal debe que encuentra en las calles es la suciedad: «Todavía no tenemos asumido el tema de tirar los papeles a la calle, antes había más civismo»; y también hace mención a la seguridad, reclamando más presencia policial en un punto «entrevías, más deprimidas».

Y la última visita es la frutería de Begoña, un negocio que «ha aflojado» desde que la gente piensa que Padre Isla es peatonal. «Nos han cortado la calle cada poco por deficiencias; esto es una salida de la ciudad y que hagan esto es un poco desacertado». Ella lleva 28 años en esta tienda en la que «hay que trabajar mucho y tirar mucho de pesos, echando muchas horas», por lo que no ve relevo generacional para una clientela «muy maja y agradable», incluso de la zona norte de la ciudad y que pasan a por la compra en coche.