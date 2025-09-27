leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo del tiempo en León. L.N

Sábado soleado pero con frío en León para celebrar San Froilán

Las máximas alcanzarán los 26 grados en algunas zonas de la provincia, pero las mínimas marcarán un ambiente otoñal

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:47

El inicio de las celebraciones de San Froilán en León estará marcado por un tiempo que mezcla sol y temperaturas frías, típico del comienzo del otoño. Aunque durante el día el sol permitirá disfrutar de cierta calidez, en la sombra se notará el descenso térmico propio de estas fechas.

La previsión apunta a cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algunas lluvias débiles y dispersas.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con una leve subida. El viento será variable, con predominio del sur y suroeste, generalmente flojo, aunque con algún intervalo moderado.

Temperaturas

Por zonas, las máximas alcanzarán los 26 grados en Ponferrada, 25 en Villablino y Astorga, y 24 en León. En cuanto a las mínimas, se esperan 6 grados en León, Astorga y Villablino y 8 grados en Ponferrada.

En el conjunto de Castilla y León, el panorama será similar: cielos poco nubosos con presencia de nubes altas y algunos intervalos más compactos en el sureste, donde podrían formarse brumas y bancos de niebla a primeras horas del día.

