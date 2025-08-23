Sábado de sol y calor en León, buen tiempo salvo para los incendios Tras una mañana fresca, las temperaturas subirán de forma generalizada hasta los 30 grados en una jornada sin apenas nubosidad

La luna aparece en la imagen junto a la veleta del edificio del antiguo consistorio en la plaza Mayor de León.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 23 de agosto 2025, 09:19

Si lo único que nos preocupara hoy es disfrutar de un ambiente soleado y tranquilo, y con unas temperaturas cálidas pero soportables, el sábado será una jornada perfecta en León. Por contra, esta estabilidad, calor y falta de humedad no son la mejor noticia para unos incendios que siguen preocupando por su número y afectación.

Ampliar Mapa de riesgo de incendios para el sábado 23 de agosto publicado por Aemet el viernes 22 de agosto. Aemet

Los cielos de la provincia aparecerán durante muchos momentos del día totalmente despejados. Las nubes serán más probables durante la tarde donde se pueden cubrir algo más, no demasiado, por culpa de la nubosidad de evolución que, en principio, no debería dejar ningún tipo de precipitación.

Las mínimas, que ya se han podido recuperar algo en esta pasada temporada, subirán aún más la próxima siendo esta noche menos fresca que las anteriores. El ascenso también se notará en unas máximas que vuelven a los 25 en zonas de montaña y a llegar, o superar en muchos casos, los 30 en zonas llanas y grandes valles.

No subirán más esos registros porque el viento, aunque puede soplar variable, llegará desde el nordeste.

El calor se puede intensificar en un domingo en el que la probabilidad de lluvia se mantiene, aunque menor que en previsiones de días previos, en la montaña y casi desaparece para el resto. Una tendencia que parece avanzarnos una próxima semana que irá tornando a más fresca y húmeda según avancen los días.