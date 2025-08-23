leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los expertos ya cifran en más de 97.000 las hectáreas quemadas en León
La luna aparece en la imagen junto a la veleta del edificio del antiguo consistorio en la plaza Mayor de León. A.P.C.

Sábado de sol y calor en León, buen tiempo salvo para los incendios

Tras una mañana fresca, las temperaturas subirán de forma generalizada hasta los 30 grados en una jornada sin apenas nubosidad

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:19

Si lo único que nos preocupara hoy es disfrutar de un ambiente soleado y tranquilo, y con unas temperaturas cálidas pero soportables, el sábado será una jornada perfecta en León. Por contra, esta estabilidad, calor y falta de humedad no son la mejor noticia para unos incendios que siguen preocupando por su número y afectación.

Mapa de riesgo de incendios para el sábado 23 de agosto publicado por Aemet el viernes 22 de agosto. Aemet

Los cielos de la provincia aparecerán durante muchos momentos del día totalmente despejados. Las nubes serán más probables durante la tarde donde se pueden cubrir algo más, no demasiado, por culpa de la nubosidad de evolución que, en principio, no debería dejar ningún tipo de precipitación.

Las mínimas, que ya se han podido recuperar algo en esta pasada temporada, subirán aún más la próxima siendo esta noche menos fresca que las anteriores. El ascenso también se notará en unas máximas que vuelven a los 25 en zonas de montaña y a llegar, o superar en muchos casos, los 30 en zonas llanas y grandes valles.

No subirán más esos registros porque el viento, aunque puede soplar variable, llegará desde el nordeste.

El calor se puede intensificar en un domingo en el que la probabilidad de lluvia se mantiene, aunque menor que en previsiones de días previos, en la montaña y casi desaparece para el resto. Una tendencia que parece avanzarnos una próxima semana que irá tornando a más fresca y húmeda según avancen los días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan una obra de arte en La Bañeza dedicada a los dos voluntarios fallecidos en los incendios
  2. 2 Mapa y listado de los 127 pueblos de León afectados por los incendios
  3. 3 El remoto punto de León que vive a tres grados bajo cero en pleno mes de agosto
  4. 4 Investigado un hombre de 57 años por su implicación en el incendio de Valduvieco
  5. 5 Un investigado de 59 años por su presunta implicación en el incendio forestal en Villamol
  6. 6 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  7. 7 «Sé lo que es ver tu pueblo devastado»: el Excel gratuito que ayudó en la Dana llega a León
  8. 8 Un fallecido de 51 años y tres heridos en un tiroteo en la zona sur de Ávila capital
  9. 9 Pedro Sánchez pide a alcaldes y vecinos colaboración para calcular «la dimensión económica de la catástrofe»
  10. 10 León «avanza» en la lucha contra incendios, pero mantiene 22 pueblos evacuados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sábado de sol y calor en León, buen tiempo salvo para los incendios

Sábado de sol y calor en León, buen tiempo salvo para los incendios