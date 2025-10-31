Rifirrafe en el Ayuntamiento que queda en nada: el agua subirá un 2,3% en León en 2026 El equipo de Gobierno saca adelante con UPL la subida de la tasa para ajustarla al IPC y la oposición habla de «atraco»

Ana G. Barriada León Viernes, 31 de octubre 2025, 10:38 | Actualizado 11:14h.

No hubo sorpresa en el pleno del Ayuntamiento de León y finalmente la tasa del agua subirá en 2026 un 2,3%. El equipo de Gobierno del PSOE con el apoyo de UPL saca adelante la subida de la tasa de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado para ajustarla a la variación del IPC del último año. El punto, el más polémico del pleno celebrado este viernes en la Diputación por las obras en San Marcelo, no se ha escapado de un rifirrafe entre las posturas que defienden la obligatoriedad de la revisión del precio y los que califican la subida como un «atraco».

Lo cierto es que los 16 votos a favor de PSOE y UPL frente a los 11 en contra de PP, Vox y el concejal no adscrito sacan adelante la revisión de la tarifa con la que, explicaba Vicente Canuria, se cumple con el papel de «buen gestor y un buen padre de familia». Esta subida repercutirá en unos ingresos de más de 8,7 millones de euros.

Para López Sendino, portavoz de la UPL, su sí se justifica en el cumplimiento del contrato de la sociedad mixta que «obliga a todos los concejales» porque «lo evidente es que hay un pliego en el que se dice que hay que revisar las tarifas cada año conforme al IPC».

PP y VOX no ven la obligatoriedad de la subida que defienden PSOE y UPL

Acusaba López Sendino al portavoz del Partido Popular, David Fernández, de «demagogia que raya el delito de prevaricación» por su 'no' a la subida. Un portavoz popular que acusaba al equipo de Diez se haber subido en dos años casi un 26% el recibo de la basura -ahora anulado- y un 20% el de agua «para dar el mismo servicio». Para Fernández, este es un «caso claro de afán recaudatorio para seguir mal gestionando» y se preguntaba si al pleno le parece esto poco. «Parece que sí, porque por tercer año nos vuelven a traer una subida a los leoneses. Son ustedes insaciables», concluía.

Postura similar la que mantenía la portavoz de Vox Blanca Herreros que, al igual que hizo el año pasado en los plenos en los que se aprobó subidas en la tasa, calificaba el punto de «atraco». Su 'no' se justifica en que, en su opinión, esta subida «no es contractualmente obligatoria porque los pliegos dicen 'normalmente'».

A pesar del rifirrafe, lo cierto es que el apoyo de UPL a PSOE saca adelante la subida del 2,3% para las nuevas tasas a aplicar en el ejercicio 2026 sobre las actuales tarifas vigentes.