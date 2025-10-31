El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas De ellas, 64 son de turno libre y otras 34 de promoción interna

La plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de León crece y convoca nuevas plazas de oferta de empleo público. El pleno celebrado este viernes aprobaba por unanimidad la propuesta de modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de León correspondiente al ejercicio 2025 con la que se sacan 98 plazas nuevas, 64 de ellas de turno libre y las 34 restantes de promoción interna.

En primer lugar, 34 plazas de personal funcionario entre los que se encuentran puestos para un arquitecto, un enfermero, once agentes de Policía Local o tres bomberos.

Salen también 27 plazas de personal laboral para las áreas de cohesión social e igualdad, servicios a la ciudadanía o fomento y hábitat urbano. Otras tres plazas corresponden a la plantilla de personal laboral fijo discontinuo.

En cuanto a promoción interna, se contemplan para personal funcionario 22 plazas, especialmente para los cuerpos de Policía Local y Bomberos. En cuanto a personal laboral, son un total de 12 plazas para las áreas de cohesión social e igualdad y servicios a la ciudadanía.

La plantilla del Ayuntamiento

Tras el 'sí' por unanimidad del pleno, el acuerdo se somete a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León. Durante este plazo los interesados podrán presentar reclamaciones y, en caso de que no se presenten, se dará por aprobado.

La plantilla de personal del Ayuntamiento de León 2025 tras la modificación puntual derivada de la elaboración y futura aprobación de esta Oferta Pública de Empleo ascenderá a 884 funcionarios, 25 miembros de personal eventual, 167 personal laboral fijo discontinuo y 1.062 personal laboral.