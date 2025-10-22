leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la basura.

El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León

José Antonio Diez insiste en que «se ha paralizado la notificación de los recibos de la tasa de 2025» y «se va a emitir la nueva liquidación» en base a la ordenanza de 2024

Borja Pérez

Borja Pérez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:35

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha actualizado la situación del Ayuntamiento respecto a la ordenanza de la tasa de basuras -con un coste medio de 100 euros por vivienda- que quedó anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León este pasado mes de septiembre.

El dirigente socialista volvió a dejar claro que «la ordenanza de 2024 pasó a estar en vigor desde el mismo momento en el que se anula la de 2025, como así indica la propia sentencia del Tribunal Supremo». Esto supone, como ya explicó anteriormente, que el Ayuntamiento devolverá «de oficio» todos los recibos abonados en base a la ordenanza de 2025.

Los recibos, paralizados tras la sentencia

Así lo confirmó, una vez más, Diez, explicando el camino que deben seguir los ciudadanos en función de su situación. Por un lado, todos aquellos que no habían recibido aún el recibo correspondiente, no lo recibirán, pues todo quedó «paralizado» tras la sentencia del TSJ.

En el caso de los ciudadanos que ya recibieron el correspondiente recibo, son dos los procedimientos a seguir. Si ya lo habían abonado, «se les retribuirá»; y aquellos que todavía no hubieran depositado la cuantía requerida, «no lo tienen que abonar».

Emisión de la nueva liquidación

Sin embargo, la anulación de la ordenanza de la tasa de basuras de 2025 da paso a la vigencia de la tasa de 2024, como recordó Diez, dejando claro que «se va a emitir la nueva liquidación conforme a la ordenanza de 2024 que es la que venía estando vigente».

Aún a expensas de conocer los plazos en los que se llevará a cabo la devolución y posterior emisión de los nuevos recibos, el Ayuntamiento sigue avanzando en busca de solventar cuanto antes la delicada papeleta que supondrá un daño económico de alrededor de dos millones de euros.

