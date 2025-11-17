La psicóloga leonesa que da las claves de una buena salud mental: «Necesitamos un equilibro físico, mental y social» Imparte una charla este martes en el Conde Luna que bajo el título 'Cuida tu mente, cuida tu vida' informará a los leoneses sobre cómo prevenir y mejorar un aspecto fundamental de la salud

Ana G. Barriada León Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

La salud mental está a la orden del día. Si bien es cierto que cada vez crece más la necesidad de información sobre este aspecto fundamental de la salud en su conjunto, también lo hace la desinformación sobre la misma. Por eso es fundamental acudir a expertos en la material que nos ofrezcan consejos útiles, prácticos y con evidencia científica para aprender a conocer y gestionar nuestras emociones y que estas tengan un impacto positivo en nuestra vida.

Con este objetivo la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de León ha organizado una conferencia que se celebrará este martes 18 de noviembre a las 18:00 horas en el palacio del Conde Luna en la que la psicóloga Sara Alvado Fanjul profundizará en las claves de la salud mental y cómo esta es una pieza fundamental del bienestar general.

Bajo el título 'Cuida tu mente, cuida tu vida', la experta informará y difundirá datos útiles a la población en general para prevenir y mejorar la gestión de las emociones y que esta repercuta de forma positiva en nuestras vidas. Porque la salud, recuerda, es un concepto amplio que, como «un taburete», consta de tres patas: la física, la mental o psicológica y la social. «Necesitamos ese equilibro de las tres para hablar de estabilidad, por lo que hay que cuidar y conocer esta parte de nuestra salud para prevenir y gestionar cada una de las áreas, pues todas son importantes y unas influyen en el equilibrio de otras».

La charla comenzará profundizando en la salud -valga la redundancia- de la salud mental en España, recordando que el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de 14 a 29 años y que las condiciones de salud mental representan la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. También el estado de cómo el sistema afronta esta realidad, recordando que en España solo hay seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes.

El estrés, la ansiedad, la depresión y las diferencias entre todas estas patologías se abordarán en una charla donde los asistentes podrán conocer los síntomas que presenta cada una de estas realidades a la orden del día. Aunque sin duda la parte más interesante y útil será el apartado en el que la psicóloga aborde las posibles soluciones ante estas situaciones, haciendo recomendaciones y dando claves.

La respiración y la gestión del rechazo

La gestión del rechazo y el fracaso emocional, otra de las situaciones que afectan de forma muy clara a los jóvenes, cada vez más influenciados por las redes sociales, será otro de los puntos a tratar así como los temas de dependencias emocionales ya sea en relaciones sentimentales, familiares, laborales o personales.

Por último, la psicóloga dará algunas técnicas de cómo la respiración, la relajación y la meditación pueden ayudar de forma muy clara a mejorar nuestra salud mental, con ejercicios en los que el cerebro envía al cuerpo mensajes tranquilizadores que ayudan a disminuir la ansiedad.

Con esta actividad de la trabajadora Sara Alvarado, psicóloga que estuvo al frente del teléfono covid de León durante la pandemia, el Ayuntamiento de León propone a los leoneses cuidar de su salud mental.