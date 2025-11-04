La renovación de la calle Ancha, plaza de Regla y Botines avanza: Patrimonio autoriza la intervención La intervención, dividida en tres fases, pretenden sustituir los pavimentos existentes por otros con el mismo despiece y colores que los actuales, pero con granito en lugar de mármol

La Comisión Territorial de Patrimonio celebrada este martes en el Museo de San Isidoro de León ha autorizado el proyecto de renovación de pavimentos y accesibilidad en los sectores de la plaza de Regla, la calle Ancha y el entorno del Edificio Botines en León.

La intervención, dividida en tres fases y con un tiempo de ejecución previsto en total de 17 meses, pretenden sustituir los pavimentos existentes por otros con el mismo despiece y colores que los actuales, pero con granito en lugar de mármol, por ser este último material de mayor durabilidad.

Únicamente en el sector denominado Plaza de Regla se llevan a cabo sustitución de redes de saneamiento y acometidas. Todos los elementos escultóricos, barandillas, mobiliario urbano, o alumbrado se repondrán tras sustituir los pavimentos en el mismo lugar.

La Comisión de Patrimonio ha recordado que el camino de Santiago es coincidente con el primer tramo del sector calle Ancha, por lo que se deberán de prever los desvíos pertinentes durante el tiempo que duren las obras, «garantizando el todo momento la seguridad de los viandantes y peregrinos». Igualmente, se ha dado luz verde a los trabajos de control arqueológico en el marco de dicho proyecto.

La inversión prevista para toda esta actuación alcanza los 2,7 millones de euros.

Otras autorizaciones

Por otra parte, se ha autorizado el traslado temporal de las esculturas de San Juan y Virgen Dolorosa procedentes del Museo de San Isidoro de León y cuatro obras del Museo Catedralicio Diocesano de León con motivo de la exposición en la Iglesia de San Salvador de Palat del Rey.

También se ha dado por enterada de los informes relativos a los procesos de conservación y limpieza realizados en el marco del proyecto de intervención en la fachada, torre, coro, sillería y claustro de la iglesia del Convento de San Marcos de León.

Del mismo modo, se ha informado favorablemente de la actuación de implantación de instalaciones para la promoción turística y el ocio en el entorno de la playa fluvial del río Cea en la localidad de Valderas, poniendo en relieve la importancia de proteger los elementos históricos existentes, como el Molino de Santovenia y sus azudes, el yacimiento de 'Los Villares', el puente de piedra y la Fuente del Caño Teja.

Esta comisión también ha autorizado el proyecto de urbanización de la ampliación del polígono industrial de El Bayo, en la localidad de Cubillos del Sil, que incluye la ampliación en superficie, la mejora de los accesos y las infraestructuras del propio polígono.