Las redes corrigen a Perico Delgado: «¡Salamanca no es Castilla!» El comentarista y exciclista segoviano responde a Carlos de Andrés al hablar «de lo agradable que es ver el agua» con un «y más en esta zona de secano, como es Castilla» cuando la 19ª etapa transcurría ya por tierras charras

Alberto P. Castellanos León Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:21 Comenta Compartir

La Vuelta más polémica de los últimos años, incluso de su historia, ha sumado una pequeña muesca más, en este caso por un comentario de Pedro Delgado que para algunos espectadores de la carrera ciclista ha sido desafortunado al incluir a Salamanca en Castilla y no en León.

El exciclista apuntillaba así a un comentario del narrador Carlos de Andrés en la retransmisión de este 12 de septiembre en Televisión Española: «Y más en esta zona de secano, que es Castilla», que ha suscitado las respuestas en redes sociales: «A ver Sr. Delgado, usted será castellano pero de lo que usted habla es Salamanca y eso no es Castilla, es LEÓN»; comentaba un usuario de 'X' mientras otro incidía en los lazos matrimoniales del segoviano: «León, Zamora y Salamanca no es Castilla Perico. Parece mentira que siendo tu señora de León no lo sepas».

#VueltaRTVE12s

Perico: «y más en esta zona de secano que es Castilla».

A ver Sr. Delgado, usted será castellano pero de lo que usted habla es Salamanca y eso no es Castilla, es LEÓN 🦁. — Emilio (@Emilio_M_H) September 12, 2025

#VueltaRTVE12s Leon Zamora Salamanca. No es Castilla Perico.parece mentira que siendo tu señora de Leon no lo sepas — Manu (@maangodi) September 12, 2025

La inexactitud en la referencia ante esta frase de Carlos de Andrés: «El agua, siempre agradable de ver», al hablar de que lo es «más en esta zona de secano, como es Castilla», ha suscitado el enfado de varias personas que le han recordado que «León, Zamora y Salamanca no es Castilla, Perico» o ironizado con «sus faltas de asistencia a clase de geografía...¡Salamanca no es Castilla!».

Perico Delgado y sus faltas de asistencia a clase de geografía...

¡Salamanca no es castilla!#VueltaRTVE12s — Ricardo 🦁 (@Ricardo01588009) September 12, 2025

No es el primer 'lío' de Rtve este verano con comentarios sobre León y la provincia de Salamanca tras hablar de «las dos Castillas« en un programa del Grand Prix en el que parcipó Peñaranda de Bracamonte y que aceleró el relevó de la Defensora de la Audiencia.

Tampoco es la primera vez que los comentarios de 'Perico' Delgado le cuestan críticas aunque los de este año sobre las protestas en apoyo de Palestina han llegado a originar que se pida a la televisión pública que prescinda de sus servicios tras décadas acompañando a los narradores en las retransmisiones ciclistas de Tve.