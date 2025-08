La Defensora de la Audiencia de TVE considera «grave» situar una localidad «leonesa» en Castilla La queja de un usuario salmantino criticaba el uso de «las dos Castillas» porque «Peñaranda de Bracamonte se encuentra en la provincia de Salamanca, perteneciente a la Región Leonesa, y no a Castilla»

Alberto P. Castellanos León Sábado, 2 de agosto 2025, 09:04

«Me dirijo a usted para presentar una queja relativa a la emisión del programa Grand Prix del día 28 de julio a las 21:45 horas, en La 1 de RTVE», así comienza su carta un espectador desde Salamanca dirigida a la Defensora de la Audiencia de Tve por una queja que muchas personas expresaron ya en redes sociales.

«Durante la retransmisión, el presentador se refirió en varias ocasiones al enfrentamiento entre los pueblos de Peñaranda y Herencia como el duelo de las dos Castillas. Quiero señalar que esta afirmación es históricamente inexacta, ya que Peñaranda de Bracamonte se encuentra en la provincia de Salamanca, perteneciente a la Región Leonesa, y no a Castilla«, prosigue la misiva.

Este espectador añade que estos «errores contribuyen a la confusión sobre la realidad histórica y cultural de nuestro país, especialmente tratándose de una cadena pública con la responsabilidad de ofrecer contenidos rigurosos y respetuosos con la diversidad territorial de España».

Para finalizar, pide que «se reconozca el error cometido en la citada emisión» y que «se adopten medidas para que este tipo de inexactitudes no se repitan en futuros programas».

«Coincidimos al considerar grave lo sucedido»

La respuesta no se ha hecho esperar demasiado por parte del equipo de la Defensora de la Audiencia de Tve, que tras agradecer la carta coincide «con usted al considerar grave lo sucedido y sentimos mucho su malestar. Por eso, lo primero que hemos hecho es trasladar el contenido de su queja a los responsables del Área de Entretenimiento, de la que depende 'Grand Prix del verano. Hemos solicitado que se advierta al programa para que no vuelvan a caer en el mismo error, aunque lamentablemente, y dado que ya se han terminado todas las grabaciones de la temporada, no existe la posibilidad de rectificación».

La carta de respuesta de la Defensora de la Audiencia de Tve.

Sí que señala la respuesta que han logrado eliminar una publicación previa a la emisión en la que se incidía en el concepto de las «las dos Castillas» que desató la ira de muchos usuarios en redes sociales.

«Se repiten de manera preocupante»

Añaden desde la Defensora de la Audiencia de Tve que están «redoblando esfuerzos para llamar la atención, tanto de programas como de informativos, para que se extreme la vigilancia de los usos toponímicos. Se trata de errores, lamentablemente bastante frecuentes, que pueden parecer pequeños, pero que tienen un gran calado y repercuten seriamente en la credibilidad de RTVE. Y aunque, a veces, son puntuales, en ocasiones se repiten de manera preocupante como en el caso que nos ocupa».

«Desde esta oficina», finaliza la respuesta al espectador, «seguiremos insistiendo porque se trata no solo de precisión en la información y conocimiento del territorio. Con frecuencia son errores que ignoran logros democráticos históricos y, al cometerlos, ignoramos el gran valor sociocultural y de pertenencia que tanto importa a nuestra audiencia».