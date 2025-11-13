leonoticias - Noticias de León y provincia

Primera jornada del juicio en León el pasado 6 de mayo de 2025. Campillo

Se rebaja la indemnización a los familiares de una anciana asesinada en León

El TSJCyL elimina a gran parte de los perceptores que habían sido incluidos en la sentencia de la Audiencia de León pero no rebaja la pena de 20 años de cárcel para la autora de los hechos

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

El pasado 30 de mayo, Silvia V.G era condenada a veinte años de prisión, 360 euros de multa y 50.000 euros en indemnizaciones, 5.000 a diez personas distintas.

Esta mujer estaba acusada de matar a una mujer en una residencia de ancianos de León en agosto de 2022 y recibía la sentencia del juez tras el veredicto de culpabilidad emitido por el tribunal del jurado popular el 13 de mayo.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha tenido en cuenta un recurso sobre el Ministerio Fiscal sobre la sentencia pero sí que modifica, en parte, el punto que había sido recurrido por la defensa.

Este cambio hace que se reduzca la indemnización a la que tenía que hacer frente la condenada de 50.000 euros a 5.000. El motivo es que el TSJCyL ve «que la responsabilidad civil impuesta excede lo razonable, al pretender indemnizar a diez personas simplemente por su vínculo sanguíneo con la víctima, sin que existiera relación o contacto afectivo real con ella. La mayoría de los familiares no se personaron ni ejercitaron la acción civil, salvo dos casos excepcionales».

«Por todo ello, se solicita que, en caso de confirmarse la condena, se revoque la cuantía de la indemnización y se establezca de forma motivada y razonable, limitándola a quienes hayan demostrado un interés legítimo y relación real con la víctima», señala el auto del alto Tribunal autonómico.

