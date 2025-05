La acusada de asesinato en una residencia libra la prisión permanente y cumplirá 20 años

I. Santos León Viernes, 30 de mayo 2025, 14:44 Comenta Compartir

Le pedían una condena de prisión permanente revisable y finalmente ha sido condenada a 20 años de prisión, 360 euros de multa y 50.000 euros en indemnizaciones. La acusada de matar a una mujer en una residencia de ancianos de León ha recibido este viernes la sentencia del juez tras el veredicto de culpabilidad emitido por el tribunal del jurado popular el pasado 13 de mayo.

El jurado popular declaró a la auxiliar de Enfermería Silvia V.G. culpable de asesinato por administrar varias dosis de insulina a una anciana de 98 años, con intención de causarle la muerte, cosa que ocurrió días después, en la residencia de León donde trabajaba.

Además, la ven culpable de un delito de lesiones que habría tenido lugar poco antes de inyectarle a la mujer -que padecía demencia avanzada- la sustancia que acabaría con su vida pocos días después. Con una mayoría de ocho votos frente a uno, el veredicto considera probado que la mujer, antes de terminar su turno y después propinar varios golpes en la cabeza y zarandear a la víctima cuando tenía que acostarla tras la cena -cosa que ven demostrada por unanimidad-.

El juez magistrado de la Audiencia Provincial de León asegura en la sentencia que «el jurado popular ha motivado debidamente el veredicto de culpabilidad emitido, llegando al mismo por unanimidad». Y en cuanto al indulto también mostró criterio desfavorable por mayoría.

Hechos probados en el juicio

En la sentencia se remarca que Silvia V.G. desempeñaba su trabajo como auxiliar en una residencia de mayores de León. Cuando el día 17 de agosto en el turno de tarde le tocó desempeñar su labor, entre otras, con una usuaria de 98 años de edad que padecía demencia avanzada con dependencia para cuidados básicos y actividades cotidianas. Sobre las 19:45 horas cuando la acusada estaba con la víctima para acostarla, asearla, ponerla el pijama, el pañal, con intención de menoscabar su integridad física agredió a ésta dándola varios golpes con la mano en la cabeza y zarandeándola. Mientras la víctima gritó «no me pegues, no me pegues», acudió en ese momento a la habitación otra auxiliar que lo oyó y a quien la víctima le dijo «me pegó en la cabeza».

También se remarcan como hechos probados que sobre las 9:00 horas del día siguiente, 18 de agosto de 2.022, otras auxiliares fueron a levantar de la cama a la víctima y comprobaron que no respondía a estímulos, saturando bajo y con apneas constantes, por lo que fue trasladada por el 112 al Servicio de Urgencias del Hospital de León. La mujer ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital en estado de coma como consecuencia de intoxicación por insulina que provocó una encefalopatía metabólica no siendo diabética y no habiendo necesitado nunca insulina. Permaneció hospitalizada hasta el 4 de septiembre día que falleció como consecuencia de una encefalopatía metabólica severa de naturaleza hipoglucémica derivada de una intoxicación por insulina provocada intencionadamente por la acusada.