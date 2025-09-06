leonoticias - Noticias de León y provincia

Cielo con nubes altas en León. A.P.C.

Aún quedan días de verano en León

A corto plazo puede que sólo sea este sábado en el que las máximas vuelven a rondar y superar los treinta grados, y el riesgo de incendios vuelve a ser extremo en muchas zonas

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:25

«No quedan días de verano». Este verso de la canción de Amaral es uno de los más repetidos por aquellos que conocen el tema durante estos días en los que la estación estival se resiente a abandonarnos ante un otoño cada vez más presente. Pero esta sábado podemos decir que en León sí que quedan, por lo menos hoy.

El día amanecerá con cielos despejados o con pocas nubes, que irán siendo más durante la segunda mitad del día aunque la mayoría serán nubes medias y altas. La probabilidad de precipitación es casi nula, así como la de formación de fenómenos como nieblas y tormentas.

Las temperaturas siguen con un ascenso que será moderado y localmente notable en zonas de montaña donde pueden pasar de poco más de 20 grados registrados el viernes o casi 30 hoy. Las mínimas también se han recuperado esta madrugada con valores menos fríos y aún más la próxima, con unas primeras horas de noche bastante agradable.

Lo que hará que suban esas temperaturas es un viento del sur, que rolar a suroeste, que hará que el ambiente sea un poco desapacible ya que durante la tarde soplará fuerte con rachas fuertes, e incluso muy fuertes en zonas de montaña.

El mapa marca toda la provincia con riesgo moderado -amarillo-, alto -naranja- y, sobre todo, extremo -rojo-. Aemet

Unas condiciones: más de 30 grados de temperaturas, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora; que vuelven a hacer despertar las alertas por incendios que, por ejemplo, han provocado la cancelación de un rally en la provincia de León.

Por suerte, estas condiciones ya no se repetirán a partir de un domingo con precipitaciones en muchas zonas y un descenso notable de las temperaturas que se afianzará el lunes de una próxima semana con ambiente, fresco y lluvioso en muchas zonas.

