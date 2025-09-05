Suspendido el XI Rally Sprint Valle de Laciana por el riesgo de incendios El Ayuntamiento de Villablino ha comunicado esta medida tras la comunicación oficial recibida por parte de la Junta de Castilla y León

Borja Pérez Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Jarro de agua fría para los aficionados el Rally en la provincia y alrededores. El Ayuntamiento de Villablino ha comunicado este viernes que el «XI Rally Sprint Valle de Laciana», previsto para los días 5 y 6 de septiembre de 2025, queda suspendido tras la comunicación oficial recibida por parte de la Junta de Castilla y León.

Según ha podido saber este medio, la entidad autonómica ha denegado la autorización necesaria para que se llevara a cabo la actividad por estar prohibida la celebración de cualquier tipo de evento con vehículos a motor en pistas y caminos forestales.

En este escenario, admiten que la actividad supondría un riesgo añadido en zonas de muy alto valor ecológico como el parque natural y los montes de utilidad pública.

La postura del Ayuntamiento

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Villablino lamenta profundamente las molestias que esta suspensión pueda ocasionar a participantes, organizadores, patrocinadores, vecinos y aficionados al motor que esperaban disfrutar de este evento deportivo.

Desde el Ayuntamiento, han querido agradecer el esfuerzo de todas las personas y entidades implicadas en la preparación del Rally, así como la comprensión de la ciudadanía ante esta decisión ajena a su voluntad.

Además, reconocen que se continuará trabajando para que en el futuro el Rally pueda celebrarse nuevamente en el Valle de Laciana, consolidandose como un referente deportivo y turístico de la comarca.