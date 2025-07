El PSOE está «bastante acostumbrado» a encontrarse «diferencias entre liderazgos» en León

Leonoticias León Miércoles, 16 de julio 2025, 13:23 Comenta Compartir

El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Daniel de la Rosa, aseguró que es «conocedor» de las diferencias existentes en el partido en León ya que reconoció que, «históricamente» está «bastante acostumbrado» a encontrarse «diferencias entre liderazgos». «Las discrepancias dentro del PSOE son habituales y no nos escondemos, porque hay debate interno y va en el ADN de este partido profundamente democrático», añadió.

Así, ante el conflicto existente entre el alcalde de la capital, José Antonio Diez, y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, De la Rosa mostró su «profundo respeto» por el primero y afirmó que valora «extraordinariamente» al segundo «como secretario provincial y por su trabajo como diputado» en el Congreso.

«Tengo muy buena opinión de ambos y en mi responsabilidad está intentar apoyar para que la unidad del proyecto de Castilla y León se pueda visibilizar en León», señaló, al tiempo que insistió en que su «único papel» es «intentar colaborar como secretario de Organización para que todas las diferencias se puedan dirimir en los órganos internos del partido y para que los conflictos se puedan canalizar».

Diego Moreno

Por otra parte, el secretario autonómico de Organización del PSOE también se pronunció sobre la denuncia interpuesta por el procurador Diego Moreno ante la dirección federal del partido por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de primarias de la formación en León, que terminaron con la reelección de Javier Alfonso Cendón.

Al respecto, recordó que la Comisión de Ética y de Garantías del Partido en Castilla y León «ya se pronunció», por lo que «Diego Moreno tiene le derecho a recurrir a la federal si no está de acuerdo con la resolución autonómica». No obstante, no hizo más valoraciones hasta que este órgano se pronuncie.