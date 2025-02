Primer encuentro de Carlos Martínez con el leonesismo: «¡Qué poco me conocen!» El secretario general electo del PSOE de Castilla y León abre la puerta al «diálogo» sobre la autonomía leonesa sin «esconder el problema»

Rubén Fariñas León Viernes, 14 de febrero 2025, 19:07

La primera visita del electo nuevo secretario del PSOE de Castilla y León ha sido un golpe de realidad sobre la cuestión leonesa y su encaje en la comunidad autónoma.

Carlos Martínez se ha enfrentado cara a cara con el leonesismo social al ser recibido con gritos y críticas a sus primeros días en el cargo. Una pancarta y banderas de León le recordaban que «León existe» y la importancia de a 'y' copulativa en el nombre de la comunidad. «Infórmate, por favor», le reprendía una manifestante. «Martínez, León existe y no solo Castilla», insistían. Ante éstos, el socialista se ha dirigido con una única frase: «¡Qué poco me conocen!».

Ya en el interior del salón de actos ha sido recibido con aplausos por la militancia de la mayor agrupación local de la comunidad, encabezada por José Antonio Diez, que recientemente expuso la hoja de ruta jurídica para lograr que León sea la 18 autonomía del Estado español, y, precisamente, en la primera intervención del secretario local, en la que auguraba una comunidad más pequeña «dentro de poco», fue cuando levantó la primera ovación espontánea.

Martínez recogía el guante, a preguntas de los medios de comunicación, y viraba su discurso de los últimos días asegurando que no tiene que convencer «de nada» al alcalde de León porque el encaje territorial de la provincia es «un problema real», como él mismo pudo ver a la entrada. «Tenemos que ser capaces de ver la diversidad de un territorio como Castilla y León -enfatizó el 'y León', «para que no se me reproche y alguien pueda verse herido»-».

El electo secretario autonómico confía en el «diálogo» y la generación de espacios abiertos para hablar de este «problema real» que avanza respetará y conocerá. «La realidad hay que afrontarla y eso no se hace escondiendo el debate», por lo que se comprometía a poner el partido a disposición de este sentimiento.

Una división administrativa por comarcas

En el plano puramente política y como motivo de su visita a León, exponiendo su programa para su próximo liderazgo al frente de los socialistas castellanos y leoneses, el alcalde de Soria comparó la problemática de su ciudad con la de León. «Soria es la provincia más despoblada, hay que planificar el territorio para que León no se vea ahí».

El secretario general apostó por una hoja de ruta basada en la «comarcalización» de las provincias y desde esa «foto» analizar la necesidad de inversión en infraestructuras o nuevas tecnologías. «Necesitamos una ordenación del territorio, saber de dónde salen nuestras comarcas para acotar las desigualdades». Para ello planteó un desarrollo de fondos autonómicos, en base a la competitividad y la cohesión, que partan de provincias deprimidas como León.

El secretario local José Antonio Diez agradeció la exposición del proyecto de comunidad y el recorrido realizado por la provincia. Por su parte, el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, recordó que León es tierra de presidentes y avaló «el cambio» que necesita Castilla y León en la figura de Carlos Martínez. «Hay que cambiar las políticas, él tiene experiencia y lo ha demostrado en Soria. Ha demostrado gestión, sin ningún tipo de tacha, y es un compañero ejemplar que siempre está al lado de todos», sentenció.