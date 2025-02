Carlos Martínez denuncia el «boicot» de la Junta de Castilla y León a los Centros de Atención Humanitaria de Villablino y Soria

Leonoticias León Viernes, 14 de febrero 2025, 14:31 Comenta Compartir

El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, denunció el «boicot» de la Junta de Castilla y León a los Centros de Atención Humanitaria proyectados en Villablino y Soria tras la publicación de una orden con la que se pretenden rebajar las plazas de esos centros, que podrían pasar de las 200 proyectadas a tan solo 60.

Martínez considera que la Junta está «invadiendo competencias» ya que la inmigración es una competencia estatal y censura que esta orden llegue cuando el centro de Soria está ya en construcción y el de Villablino en fase de redacción de proyecto, con inversiones de 13 millones de euros cada uno y la previsión de crear 40 puestos de trabajo en cada centro, atacando así «el desarrollo económico» de ambos territorios.

«Bajo el pretexto falso de mejorar las condiciones de los migrantes lo que hace es impedir darles esas mejores condiciones, reduciendo el número de plazas, boicoteando el proyecto, la inversión y los puestos de trabajo», dijo durante su visita a Laciana para participar en un encuentro con militantes del valle, informa Ical.

«Cuando una administración está dispuesta a todo, boicoteando esos centros de atención con una orden, hay que poner pie en pared. Con los derechos humanos no se juega. Hablamos de protección de personas, es desarrollo económico y protección desde el ejercicio de la empatía con los que más sufren», añadió.

Martínez cree que el Gobierno Autonómico incurre el «deslealtad» ya que no habló este tema no con el Gobierno Central ni con los ayuntamientos afectados. Y afirmó que esta orden es fruto de «cuestiones ideológicas». «Es la ideología, la que vuelve a visualizar al PP como ese partido fascista que es, es un Vox con guante de seda» indicó. «No se puede ser más cínico. Ya se cargaron el de Valladolid y ahora se quiere cargar el de Soria y Villablino. Que se echen a un lado, no pueden seguir maltratando a esta tierra. Hay miles de pueblos que se sienten abandonados», insistió.

En este sentido el alcalde de Villablino, Mario Rivas, también denunció el ataque de la Junta a esta iniciativa. «El único objetivo de mermar las posibilidades de generar empleo y de generar una economía totalmente necesaria y lo hace atacando a los derechos humanos y a las personas porque tienen una ideología que va en contra de ellas», explicó Rivas.

El regidor agradeció la visita de Martínez para poder hablar de proyectos de futuro. «Hoy tenemos que hablar de ese proyecto que se propone para Castilla y León y en concreto para zonas como la nuestra, un proyecto de futuro del PSOE contra los ataques que sufrimos por parte del PP en una zona que, conocemos muy bien, cómo de forma ideológica se nos aparta y apartan cualquier oportunidad de futuro», remarcó el regidor.

La cita contó también con la presencia del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, quien reclamó a la Junta una línea de subvenciones para zonas de transición justa. «Hace unas semanas el Instituto de Transición Justa aprobaba nueve millones para tres proyectos en León. Es una llamada a la Junta para que aquellos proyectos que han sido evaluados positivamente, y teniendo en cuenta que ha recibido mas de 130 millones de euros del Gobierno para proyectos de transición, saque una convocatoria para financiarlos. No pueden hacer lo que han hecho siempre que es mirar para otro lado. Tenemos futuro, proyecto y gobernaremos Castilla y León», afirmó.

Ordenación territorial

Por otro lado Martínez también explicó que uno de los asuntos primordiales que tratará hoy en Villablino es la necesidad de un plan estratégico que tiene que ir vinculado a una correcta ordenación del territorio. «Plantear que sin una ordenación del territorio, sin una foto fija sobre lo que estamos atravesando, mal vamos a planificar las inversiones de futuro», dijo.

El socialista volvió a insistir en el abandono que sufren zonas como Laciana, donde la despoblación es uno de los mayores problemas. «Cuando toda la sociedad clama por planes de desarrollo, por diseñar proyectos económicos y sociales, se corten de raíz desde la junta. El PP no reconoce los problemas, es inacción para que todo fluya sin generar incentivos económicos ni sociales», concluyo.

