La presidenta de polémica mesa 7-5B de las Pastorinas: «¡Es lo que hay, un error de transcripción, que dejen de marear» Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La presidenta se muestra notablemente enfadada ante las preguntas del letrado del PP y advierte que jamás ha mentido. «Soy una persona de a pie que no me interesa la política» | El tribunal emitirá n veredicto el miércoles y decidirá la composición del Ayuntamiento de León EUROPA PRESS León Lunes, 24 junio 2019, 18:11

«¡Es lo que hay, un error de transcripción, que dejen de marear!«, ha manifestado con cierto enojo la presidenta de la mesa 7-5B del Colegio de Las Pastorinas de León, donde el pasado 26 de mayo, según ha sostenido la testigo, el PSOE obtuvo 130 votos y VOX 28 y, sin embargo, dichas cifras se recogieron al revés al pasar los datos del borrador al acta de escrutinio, otorgando así la victoria a la formación de extrema derecha.

Precisamente, lo ocurrido ha sido analizado este lunes por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, donde ha quedado visto para sentencia el recurso interpuesto por el PP leonés para que se mantenga intacta el acta de escrutinio, y ello en contra de la postura tanto de la Fiscalía como de la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral Central, órganos estos dos últimos que han corregido el supuesto error cometido por la presidenta y las dos vocales de la polémica mesa.

La decisión de la Sala se conocerá probablemente el miércoles, cuando se produzca la deliberación y fallo, o como mucho tardar el jueves, como así ha anunciado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el magistrado presidente, Javier Pardo, con lo que se despejará entonces la duda de si VOX logra representación en el Consistorio leonés y puede inclinar la balanza para que un pacto con el PP y Cs garantice la reelección del 'popular' Antonio Silván, alejando la Alcaldía de manos del socialista José Antonio Diez.

Durante la vista, que se ha prolongado durante unas dos horas y media, la presidenta de la mesa, Sandra Ll.A, primera en 'desfilar', en línea de lo que a posteriori han mantenido las vocales Yolanda P. y Elena S.M, ha insistido en que la jornada se desarrolló con absoluta normalidad y que al concluir la votación se sacaron las papeletas de la urna para ir contando una por una y colocarlas por montones.

El fiscal al coordinador del PP, Eduardo Tocino: «¡Osea, ustedes tenían en el Colegio Las Pastorinas a tres o cuatro apoderados en Las Pastorinas...para nada!»

El recuento lo plasmó la presidenta en un borrador que ya sufrió una modificación al percatarse de que no cuadraban los cómputos de cada partido con los votos totales, de ahí que, una vez repetido el recuento, la cifra de 128 sufragios asignada inicialmente al PSOE se viera incrementada en otros dos, hasta elevarse a los 130 finales, frente a los 28 obtenidos por VOX.

«El error se produjo al pasar las cifras del borrador al acta de escrutinio. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, con lo que bailaron las cifras y los 130 se asignaron a VOX y 28 al PSOE, sin que nadie nos diéramos cuenta de ello, ni siquiera los apoderados de los distintos partidos que estaban allí controlando«, ha insistido Sandra Ll, quien, al igual que sus vocales, no tuvo conocimiento del equívoco hasta pasados unos días cuando distintas personas, miembros del PSOE y un periodista, se pusieron en contacto con ellas.

La presidenta de mesa, notablemente enfadada en algunos momentos del interrogatorio, fundamentalmente por el cariz de las preguntas del letrado del PP, ha rechazado cualquier interés partidista en el resultado del proceso judicial.

«¡Mentir, no he mentido en ningún momento. Soy una persona de a pie que no me interesa la política, y eso aunque se estén peleando distintos partidos!, ha zanjado la testigo, no sin antes invitar al letrado a volver a contar las papeletas, «que no se destruyeron y que quedaron dentro de la urna», para certificar así su versión.

Nadie comprobó las actas

Sus dos vocales de mesa, Yolanda P. y Elena S.M, han mantenido su versión punto por punto. La primera de ellas ha sido rotunda al afirmar que «el PSOE había ganado claramente» en su mesa, al tiempo que, coincidiendo con la otra vocal, ha lamentado y entonado el 'mea culpa' tras reconocer que ninguna comprobó que las notas recogidas en el borrador, con los 130 sufragios del PSOE y los 28 de VOX, se plasmaran fielmente en el acta de escrutinio.

«¡A esas horas de la noche, en lo único que pensaba era en llegar a casa cuanto antes!», ha confesado Yolanda P, refrendada en su confesión por la otra vocal. «Yo, evidentemente, tampoco leí el acta de escrutinio, porque si así fuera no estaríamos aquí», ha añadido.

Las dos vocales advierten rotundamente que el PSOE había «ganado claramente» y entonan el mea culpa: «A esas horas, en lo único que pensaba era en llegar a casa cuanto antes»

Lo llamativo del caso es que el supuesto error de transcripción pasó inadvertido también para el resto de apoderados de las distintas formaciones que controlaban el proceso en dicha mesa, tanto para la coordinadora del Grupo Municipal Socialista, Rosa Martín, pese a recibir vía whatsapp una foto de las notas de la apoderada del PSOE, Teresa Franco, en las que se computaban los 130 votos a su favor, como para incluso la apoderada del PP, Noemí A.G.

Esta última, en su declaración este lunes en sede judicial, ha alegado que aquella noche no sabe cuál fue la votación en aquella mesa ni mandó dato alguno al coordinador de colegios electorales del PP porque estaba más preocupada por la enfermedad de su hijo. «Me llamó mi esposo y me dijo que mi hijo de 16 meses tenía fiebre muy alta, con lo que me limité a recoger las actas para llevarlas a la sede del partido, nada más», ha asegurado la apoderada 'popular'.

El coordinador de colegios electorales, Eduardo Tocino, ha mantenido que aquella noche no recibió dato alguno, ni resultados provisionales ni incidencias, de las mesas de Las Pastoras y el Quevedo, y ello a pesar de reconocer que se había dado la consigna de ser raudos en la transmisión de datos.

Ante ello, el fiscal del caso, en tono irónico, y parafraseando al humorista José Mota, no ha podido por menos de lanzar un reproche al representante del PP: «¡Osea, ustedes tenían en el Colegio Las Pastorinas a tres o cuatro apoderados en Las Pastorinas...para nada!».

La anécdota La anécdota del juicio se ha producido por la incomparecencia de la representante de la Administración que estuvo controlando la mesa en Las Pastorinas y que fue la primera que notificó el resultado de la misma, 130 sufragios para PSOE y 28 para VOX, antes incluso de que fueran plasmados en las actas de escrutinio y de la sesión, presumiblemente porque se inspiró en las notas del borrador de la presidenta. La incomparecencia de la testigo, considerado fundamental por el letrado del PSOE, ha llevado a éste a pedir que declarara al día siguiente por videoconferencia desde León, algo a lo que se ha opuesto el presidente de la Sala, con la correspondiente protesta del abogado, al entender el magistrado que cuenta ya con los elementos de prueba suficientes para emitir sentencia. Durante el juicio, buena parte de los testigos han coincidido también, a modo de reproche, en atribuir el error cometido en Las Pastorinas a la presión social, de los partidos y los medios de comunicación sufrida ese día por los miembros de la mesa a la hora del recuento y comunicación de los datos.

Concluida la fase testifical, el presidenta del tribunal ha dejado el caso visto para sentencia, que se conocerá el miércoles o el jueves, en el sentido de si otorga esos 130 votos a VOX, tal y como plantea el PP, o ratifica que pertenecen al PSOE, postura defendida tanto por los socialistas como por el fiscal del caso.

Aunque la vista ha concluido sin la exposición de informes, el representante de la acusación pública, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su voluntad de que el TSJCyL rechace el recurso del PP con el fin de que impere la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.