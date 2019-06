El PP desautoriza a su edil Eduardo Tocino para 'tapar' el borrado de datos en el partido en la mesa 7-5B Imagen del documento rellenado por los representantes del PP. Tocino, que confirmó a leonoticias que él era el encargado de recibir los registros de las mesas de «Juzgados, Centro Cívico de El Crucero, Quevedo y Pastorinas», no tenía tal cometido según el PP | Los populares califican las informaciones de leonoticias como «informaciones periodísticas tendenciosas y carentes del más mínimo rigor» J.C. León Domingo, 23 junio 2019, 19:33

Para el Partido Popular (PP) las informaciones de leonoticias en las que un edil del propio partido (Eduardo Tocino) evidenciaba que había un registro manual de los populares de la mesa 7-5B de Pastorinas (y que por lo tanto se había tenido información concluyente de la victoria del PSOE sobre VOX en la citada mesa) solo son «unas pretendidas (mal llamadas) informaciones periodísticas tendenciosas y carentes del más mínimo rigor».

De este modo ha calificado el PP las informaciones de leonoticias en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tras los requerimientos del PSOE para que se tomara como evidencia la noticia publicada el pasado día 3 por este diario y en la que el citado Eduardo Tocino reconocía expresamente que era el responsable de las mesas de «Juzgados, Centro Cívico de El Crucero, Quevedo y Pastorinas».

Tocino no sólo reconocía en aquella información, que cuenta con el correspondiente registro que acredita las palabras del político, el hecho de ser el responsable de las mesas sino que admitía de forma concluyente que hubo en el PP conocimiento real de los resultados de las mesas bajo su tutela.

El borrado de imágenes

Al mismo tiempo aseguraba, entre silencios, que de forma voluntaria había procedido al borrado de las imágenes que acreditaban aquellos resultados atendiendo a que en aquellos días su móvil tenía problemas de memoria por el elevado número de archivos que se habían movido.

Literamente la conversación para la elaboración publicada en esa jornada se mantuvo en los siguientes términos:

LEONOTICIAS - ¿Eras el responsable de distrito en la mesa 7-5B?

EDUARDO TOCINO - Sí, sí, sí, sí... llevaba... esto... Juzgados, Centro Cívico de El Crucero, Quevedo y Pastorinas...

L.N.- ¿Los apoderados e interventores de cada mesa tenían que mandar al jefe de distrito el acta del partido y luego éste la enviaba al partido?

E.T. - Si... si... (el estadillo), si... si

L.N. - ¿En la foto que le mandan se daba como ganador al PSOE en esa mesa?

E.T. - Tendría que mirar a ver lo que tengo y lo que no tengo... la verdad es que después de todo esto he hecho entre todas las fotos y todas las capturas... he hecho una limpieza del teléfono grande...

L.N. - A tí, al parecer, te remitió el acta Noemí (Noemí Acevedo, representante del PP en el colegio Pastorinas y mesa 7-5B)...

E.T. -... Sí, sí, si, si, si... como todos los que había en esas mesas.

La conversación trascrita, que responde de forma fidedigna, a la mantenida en aquella fecha es ahora desacreditada por el propio PP para 'tapar' el borrado de aquellos datos remarcando ante el TSJCyL que no hubo por parte de los populares conocimiento de la mesa 7-5B ni registro de lo que allí ocurrió ni evidencia alguna.

Toma de declaración este lunes

Un nivel de desconocimiento el expresado en el escrito del PP solo a la altura de lo que hoy está en juego: la representación municipal en el consistorio leonés (ya avalada por dos autos de sendas juntas electorales así como de la Fiscalía) y la posible pérdida de la Alcaldía.

A la espera de lo que resuelva el propio TSJCyL, de un eventual recurso ante el Constitucional y con VOX fuera de la reclamación por equivocarse en la praxis legal, este lunes comparecerán ante el Tribunal las tres personas responsables de la mesa 7-5B, la funcionaria responsable del trasvase de datos, los interventores del PSOE en la citada mesa así como otro más de Podemos, el propio Eduardo Tocino y Noemí Acevedo (la persona que el propio Tocino reconoció como aquella que le había remitido la imagen del resultado de la votación en la mesa de Pastorinas).

En base a las testificales y alegaciones de partes el TSJCyL tendrá a partir de este lunes cuatro días para emitir un dictamen que ya solo podrá ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.