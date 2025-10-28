Premio nacional para el servicio de Nefrología del Hospital de León por un trabajo sobre enfermedad renal crónica avanzada

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 10:05 | Actualizado 10:14h. Comenta Compartir

Dentro del marco del 50 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), se hace entrega del Premio VANTIVE al Segundo Mejor Trabajo Póster en temática ERCA (Enfermedad Renal Crónica Avanzada) 2025 al Servicio de Nefrología del Complejo Asistencial de León, por su trabajo titulado 'Elección de técnica de sustitución renal en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada: edad y toma de decisión'.

El proyecto pone en valor la figura de la enfermera como ayuda en la elección del tratamiento renal y destaca la importancia de fomentar la elección de terapias domiciliarias entre las personas de más edad, que además de ser más sostenible, concluye que mejora la calidad de vida del paciente, su autonomía y la independencia de los cuidados. Un trabajo cuya autoría corresponde a Marta Manzano Figal, Juan Ramón Guerra Ordóñez, Lydia Rodríguez Pérez, María Santamarta Álvarez, Ana Isabel Aguilera Flórez y David Capa Rico, del citado centro hospitalario.

Durante el acto de inauguración del Congreso Nacional de SEDEN, Marta Manzano Figal es la encargada de recoger el premio, en representación del resto de sus compañeras, de manos de Verónica Taravilla, Iberia Product Manager DP de Vantive.

600 enfermeras de toda España

Este Congreso reúne a casi de 600 enfermeras del territorio nacional y dispone de un programa plagado de sesiones científicas que tratarán temas como la evolución de las prácticas enfermeras hasta la actualidad, cuáles son los retos de la enfermería ante los nuevos escenarios de la donación, el papel de la personas con enfermedad renal a la hora de tomar las decisiones sobre su tratamiento y cómo influye en uso de la Inteligencia Artificial para el cuidado. Unas ponencias complementadas con simposios enfocados a abordar aspectos técnicos de la profesión y la puesta en práctica de diversas técnicas como la ecografía vascular para Enfermería Nefrológica o talleres centrados en el desarrollo de una comunicación terapéutica con los pacientes y sus familias.

Además, este año, la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica celebra su medio siglo de existencia, siendo la sociedad de enfermería más longeva de nuestro país. Una historia llena de retos conseguidos como se plasmó en la Conferencia Inaugural titulada '50 años de SEDEN', donde miembros destacados de la Sociedad, compartieron su experiencia y la labor de SEDEN, que desde sus inicios está centrada en ofrecer capacitación enfermera para la mejora del cuidado de personas con enfermedad renal, que cuenta además con la revista 'Enfermería Nefrológica', una publicación de referencia respecto a los últimos avances en este área.

Durante el acto de inauguración, junto a Itziar Bueno Zamarbide, Presidenta de SEDEN, y Juan Orviz González, Presidente del Comité Organizador del Congreso, también estuvieron Daniel Gallego Zurro, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Emilio Sánchez López, Presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), Marta Huerta Huerta, Subdirectora de Coordinación Asistencia y Cuidados del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Rocío Vega Pinto, enfermera coordinadora de trasplantes y responsable de enfermería del programa de donación y trasplante renal en la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y Lourdes García López, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento de Oviedo.