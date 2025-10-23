La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho» La leonesa ha recibido la prestigiosa medalla de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición como premio a su trayectoria profesional

Borja Pérez Jueves, 23 de octubre 2025, 08:23 Comenta Compartir

La sección de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León sigue avanzando con paso firme merced al progresivo desarrollo llevado a cabo a través de las investigaciones y del trabajo de doctores que, como María Ballesteros, han logrado situar el nombre de León en la cima de la endocrinología nacional.

La doctora leonesa ha recibido este mes de octubre la medalla de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), un prestigioso galardón que otorgan como premio a una trayectoria profesional sobresaliente dedicada a la docencia, investigación y asistencia en Endocrinología y Nutrición.

Ganas de crecer en León

Ballesteros cursó sus estudios hace ya más de tres décadas en Madrid, donde también dio sus primeros pasos como residente en el Hospital La Paz y en el Clínico. Sin embargo, desde un primer un primer momento, lo tuvo claro: «Al acabar, me volví a, León, mi casa. La calidad de vida no tiene nada que ver. Es verdad que es un poquito más complicado que en otros sitios porque está más organizado todo, pero yo quería volver a casa».

Desde ese momento, suma ya 28 años trabajando en los que inició la unidad de Nutrición y ha buscado potenciar cada vez mes la sección de Endocrinología hasta conseguir ser un ejemplo frente a otros muchos hospitales que, con más personal y medios, no superan en nivel al CAULE.

«Creo que sí es destacable nuestra sección y, de hecho, hay un ranking que nos reconoció hace un par de años como el mejor servicio de endocrinología de Castilla y León, entonces imagino que algo haremos bien. Está mal que lo diga yo, pero, en Castilla y León, creo que somos el hospital más completo en relación a la especialidad, hacemos muchas cosas como equipo y estoy muy contenta y orgullosa de todo lo que trabaja mi gente para estar ahí en lo más puntero de la endocrinología española», admite.

Una buena situación tras tiempos complejos

Y el éxito es aún mayor cuando, en épocas anteriores, la situación ha atravesado momentos de mucha complejidad: «Ahora estamos en una buena situación y nos ha costado mucho porque hemos tenido problemas de personal y muchas situaciones para tirar la toalla, pero hemos seguido haciendo las cosas bien».

Para ella, el reconocimiento de la medalla de la SEEN supone «la constatación de que en hospitales no tan grandes como Madrid o Barcelona se pueden hacer las cosas bien». «Muy orgullosa porque fue todo muy emotivo, pude sentir el cariño de toda la sociedad», confiesa.

Además, reconoce entre risas estar «un poco abrumada todavía porque cuando me llamó el presidente para comunicármelo le dije, yo no soy tan mayor, jeje». Y es que, María Ballesteros, a pesar de su dilatada experiencia en el Hospital de León y de liderar ahora la sección de Endocrinología, sigue buscando día tras días la forma de romper nuevas barreras tanto en la investigación como en la docencia.

La faceta de docente e investigadora

Respecto a su faceta más pedagógica, la doctora leonesa explica que «cuando yo regresé de mi época madrileña, aquí no había residentes endocrinos, no había formación y yo me empeñé en que se hiciese formación en la especialidad y fui la tutora de residentes hasta 2022 cuando empecé con la jefatura de servicio. Fue un empeño de que León se formara también bien».

Por otro lado, respecto a la investigación clínica, reconoce su alegría de que se esté llevando a cabo el desarrollo del instituto de investigación biosanitaria, además de estar sumergida en «siete u ocho ensayos clínicos de cosas variadas de la especialidad» que, al concluirse, servirán para seguir mejorando la sección.

En líneas generales, María Ballesteros asume que «un buen médico tiene que tener equilibrio entre las diferentes facetas de investigación, docencia… a mí me gusta mucho la relación médico-paciente». «Poder conjugar ese trato con el paciente con la investigación y, desde León, ser capaces de estar al nivel del hospital de Madrid o de Barcelona, eso es algo importante. «Lo que más me llena es conjugar un poco todo, también con la docencia porque aquí ninguno vamos a estar para siempre, entonces necesitamos que los más jóvenes también aprendan y tengan inquietud», concluye.