El PP se pregunta dónde está el proyecto de Torneros dos años después de su anuncio Recuerdan que seis meses antes de las últimas elecciones municipales el director general del Sepes avanzó en León inversiones y plazos que «no se han cumplido»

Leonoticias León Lunes, 27 de octubre 2025, 12:41 Comenta Compartir

El Partido Popular de León considera que Torneros es el ejemplo «más claro» del «abandono y el olvido» del Gobierno con la provincia de León.

Los populares recuerdan que recientemente se han cumplido tres años de la presentación por parte del director general del Sepes, Fidel Vázquez, y de la entonces delegada del Gobierno, Virginia Barcones, del proyecto de la plataforma logística de Torneros a la sociedad leonesa. «Una presentación que se quedó en un acto propagandístico seis meses antes de las elecciones municipales», señalan.

En dicho acto, celebrado en el Parador de San Marcos, se avanzó una inversión de 25 millones de euros, el inicio de las obras de urbanización en 2023 y que en 2024 ya se podrían implantar empresas. Por ello, los populares se preguntan ahora «donde están esas promesas y esos compromisos del Gobierno con esta provincia». «Una vez más, el Gobierno hace anuncios grandilocuentes, pero lo que realmente está haciendo es engañar a los leoneses con promesas que luego nunca lleva a cabo», lamentan desde el PP, que critican que las cinco visitas que ha realizado recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la provincia han servido para impulsar este proyecto.

Torneros es, a su juicio, «la muestra que mejor representa la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra provincia porque ponerlo en marcha sólo depende de una decisión política» ya que, insisten, «en su día se avanzó que la inversión está dentro de los presupuestos del Sepes por lo que no depende de que haya o no Presupuestos Generales del Estado».

La «paralización» del proyecto de Torneros «es una decepción más de los leoneses con el Gobierno» como acreditó la reciente reunión del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, donde «no hubo compromisos de nada».