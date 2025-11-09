El PP de León critica que la CHD «elude su responsabilidad en el corte del agua para huertos urbanos» Los parlamentarios nacionales del PP reciben la respuesta del Gobierno pero «sin concretar ninguna medida a aplicar» tras el corte de agua decretado el pasado mes de mayo

Leonoticias León Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El PP de León critica que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) «elude su responsabilidad en el corte del agua para el uso en huertos urbanos en seis municipios del Órbigo y la consecución del cauce ecológico en el Órbigo».

En la respuesta dada a las más de diez preguntas formuladas por las diputadas y los senadores por León se recoge una 'trazabilidad' histórica del uso del agua aunque «no se concreta ninguna medida a aplicar al problema generado tras invertirse millones de euros en una modernización» que ha perjudicado a los huertos urbanos y ha secado los cauces históricos.

Sin respuesta a las demandas

Tras la manifestación de agosto y las denuncias en los juzgados, la «inacción» del gobierno socialista «sigue sin dar respuesta a las demandas de la Asociación para la Defensa y Conservación de Riegos de Huerto y Patrimonio Hídrico, ni de los vecinos de Benavides de Órbigo, Gualtares, San Feliz de Órbigo, Villares, Hospital, Villarejo y Veguellina de Órbigo que siguen recogiendo firmas entre los afectados y que actualmente ya se han unido casi 100 propietarios».

Pese a las protestas vecinales, CHD deja toda responsabilidad en los gestores de la Presa de la Tierra, sin garantizar los niveles hídricos mínimos comprometidos, «provocando un daño ecológico grave al secar presas que han visto a su vegetación y fauna morir».

Además del corte a los huertos, se ven afectados los molinos y el paisaje, algo a lo que la CHD «no aporta respuesta alguna» sin dar importancia a estos otros componentes urales.

Desde el pasado 15 de mayo, fecha en la que se cortó el agua, la pérdida de patrimonio paisajístico y cultural en los municipios del Órbigo no tiene respuesta y hacer compatible el riego tradicional con la modernización, sigue sin entrar en los planes de la CHD ni del Gobierno, apuntan los populares.