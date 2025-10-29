leonoticias - Noticias de León y provincia

El PP insta al Ayuntamiento de León a dotar a la Policía Local de más medios de protección

David Fernández, portavoz popular en el consistorio, resalta la importancia de dotar a los agentes de medios para «proteger su propia integridad sin verse forzados a utilizar el arma reglamentaria»

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:09

Comenta

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León instó hoy al equipo de Gobierno a dotar a la Policía Local de pistolas taser, sprays de defensa y escudos balísticos para dar «respuesta a las reivindicaciones de los agentes», que han sido trasladadas por los 'populares' y también por los sindicatos policiales.

El portavoz del PP municipal, David Fernández, quiso reconocer hoy la labor de los agentes de la Policía Local en la ciudad en el día que se celebra la festividad de San Marcelo, patrón de León y también del cuerpo, al que agradeció «su labor de asistencia y protección», al tiempo trasladó que «aquellos que nos cuidan también deben ser protegidos y poder contar con los mejores medios y herramientas».

Por este motivo, David Fernández aprovechó la celebración de San Marcelo para «volver a reivindicar una de las reclamaciones de los agentes y de sus representantes», como es la mejora de su protección mediante la incorporación a su equipamiento de pistolas taser, de escudos balísticos y sprays de defensa. «Todos ellos son herramientas de trabajo que tienen un fin estrictamente defensivo y de protección de los agentes y con los que ya cuentan otras policías locales de España y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», añadió.

Los 'populares' recordaron que ya se hicieron eco hace un año de estas reivindicaciones de los agentes de la Policía Local, recogiendo sus peticiones, convencidos de que «se debe dotar a los agentes de medios para proteger su propia integridad sin verse forzados a utilizar el arma reglamentaria que portan», ya que los solicitados son medios «meramente defensivos para ayudarles en su labor y evitar daños irreparables».

En este sentido, David Fernández puso de relieve que las enmiendas presentadas el pasado año por el PP incluían una partida de 80.000 euros para adquirir las pistolas taser, los sprays y los escudos balísticos, aunque el equipo de Gobierno rechazó incluirlas en las cuentas aprobadas finalmente.

«El alcalde desdeñó estas propuestas tildándolas de carta a los Reyes Magos, pero, a pesar de este desprecio, desde el Partido Popular, vamos a seguir reivindicando estas mejoras para nuestros agentes y para una mayor protección de su integridad física en la prestación de un servicio que es fundamental como es el de la seguridad», finalizó el portavoz del PP municipal.

