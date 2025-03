«Diez enterró un proyecto para no hacer nada en seis años» en el casco histórico de León según el PP El Grupo Municipal del principal partido de la oposición asegura que esta zona de la ciudad está muy deteriorada y proponen «que reúna a todos los grupos políticos y afectados para hacer algo frente a la inacción y apatía del Alcalde»

León Jueves, 13 de marzo 2025, 13:06

«Orines, vómitos y bolsas de basura por todas partes, y unos servicios de limpieza que no dan abasto. Calles deterioradas. Viviendas deshabitadas y descuidadas. Sin comercio de proximidad ni servicios». Es el panorama que dibuja el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León sobre el casco histórico de la ciudad.

David Fernández señala a un único culpable: «José Antonio Diez paralizó nada más llegar a la alcaldía un Plan Integral que había puesto en marcha el anterior equipo de gobierno y estaba a punto de iniciarse. Lo hizo por puro sectarismo», dicen desde el PP, que recuerdan que se elaboró «con un grupo de trabajo de seis profesionales de diferentes ámbitos y sin color político que realizó un estudio que analizara la situación en términos como limpieza, seguridad, vivienda, comercio...» añade Ana Franco, concejal de Urbanismo en aquel 2018.

Ana recuerda que la fase de estudio ya estaba completada y que «el plan murió cuando se podía comenzar ya a trabajar con él». Fernández critica que «lo que no es normal es que lo entierres y en seis años no hagas nada, y aquí no puede echar balones fuera porque la culpa es solo suya» en alusión al Alcalde.

Ampliar Ana Franco y David Fernández en la rueda de prensa en la sede del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de León. A.P.C.

Los populares han asegurado en rueda de prensa que el «deterioro sin precedentes» abarca a temas como la salud pública: «Hay días que los servicios de limpieza no llegan para limpiar las calles de orines, vómitos y basura. Algunas zonas están cerca de la insalubridad».

David Fernández cree que el «casco histórico de León necesita estar en perfecto estado para turistas y vecinos, y con este Ayuntamiento es justo todo lo contrario a pesar del contrato millonario existente. Se gasta mucho pero no hay resultados».

Sobre seguridad ciudadana, el PP pide que «el centro de León no se convierta en una zona sin ley. Hay que adaptarse a la casuística del barrio».

La vivienda es otro de los problemas que denuncian los populares leoneses: «Hay que rehabilitar viviendas y hacer posible la convivencia entre los vecinos y el ocio. El Ayuntamiento tiene capacidad para hacerlo pero miran para otro lado. Seis años sin una sola decisión para hacer el centro habitable y habitado».

Por último, proponen que ante «un Alcalde sin plan ni ideas», que convoque a todos los grupos políticos y las partes afectadas «para dar empuje al casco histórico con soluciones que respeten a todas esas partes».