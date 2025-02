La casa okupa incendiada en Serradores, la punta del iceberg en León

Rubén Fariñas León Martes, 4 de febrero 2025, 08:15 Comenta Compartir

El humo que asomaba desde las ventanas del histórico edificio de la calle Serradores era la confirmación de los vecinos que llevaban meses denunciando lo que allí ocurría. De hecho, un hostelero de la zona logró captar en octubre de 2024 cómo una persona escalaba por la fachada y se colaba al interior de una vivienda por el balcón. Tras esta escena, casi una decena de visitas policiales ante los incidentes que los propios okupas ocasionaban entre ellos; mientras, los vecinos, con «inseguridad e incomodidad» observaban el desfile de intrusos que convivían en el bloque.

El incendio de una casa okupada en el casco viejo de León ha sido la punta del iceberg, la parte mediática de un problema, con el que los vecinos llevan conviviendo demasiado tiempo. Y no solo en de murallas hacia adentro.

Hasta nueve zonas «conflictivas» tienen localizadas desde la asociación León Típico por la presencia de okupas que campan a sus anchas y buscan cualquier casa abandonada para convertirse en sus ilegales inquilinos.

A la calle Serradores se suman Santa Cruz, la calle Mulhacín, la plaza del Conde Luna, Juan de Arce, Herreros o Puerta Moneda, todas ellas en el barrio Húmedo; además, el Romántico tiene registradas entradas ilegales en Torres de Omaña y San Pelayo. «Algunos son okupas y otros son alquileres inestables o extraños que entran a vivir en comunas, con decenas de personas, y se marchan sin pagar el alquiler», señala la portavoz Rosa Reyes.

Desde la asociación quieren evitar que León se convierta en una ciudad como Barcelona o Bilbao y que sus calles sean «un gueto» de viviendas de las que se aprovechen estos colectivos. «La gente envejece y los pisos en alquiler dejan de estar habitados. El problema está en esas viviendas que se vacían y no se rehabilitan», explican los vecinos del Húmedo. El ocio nocturno, con el ruido y la suciedad que generan, no son el mejor acicate para que nuevos inquilinos entren en estas viviendas o se quiere invertir en una de estas propiedades.

«Nosotros estamos pendientes de todo esto, pero solo somos unos vecinos. Si nuestros políticos no lo frenan, no sé dónde vamos a llegar». Esperan que la zona no acabe deteriorada, lo que supondría «la muerte» de León al ubicarse en el área turística de la ciudad: «Nosotros ladramos, nos visita algún responsable y nos dice que no puede hacer nada. Cuando suceda algo gordo, como el incendio, es cuando actúan», explican a Leonoticias.

Testigos de las okupaciones

Una vecina de la plaza del Conde Luna inmortalizaba en las últimas semanas el intento de okupación de un joven que apiló material de una obra cercana para asaltar la vivienda turística de un conocido político de Castilla y León. Fue paseando a su perro cuando vio a un chico adentrarse en una zona vallada y escalar hasta la barandilla de la terraza.

«Saltó, dio una patada y entró», recuerda ahora sin querer revelar su identidad ante el temor de represalias. Esto no le impidió, en ese momento, llamar la atención del intruso, al que se le llegaron a caer unas llaves al suelo mientras la mujer le reprochaba su actitud. «Me hizo un gesto de cortarme el cuello cuando le dije que iba a esperar hasta que llegara la policía», que se personó instantes después y depuso la acción del varón.

Según se ha podido informar esta testigo, el mismo joven que intentó okupar la vivienda de la plaza del Conde se encuentra ahora en Puerta Moneda «haciendo negocio» tras okupar una casa en la que cobra alquiler para permitir que otras personas residan en dicho domicilio.

«Tenemos alarma, el barrio está indecente. Por aquí estamos los vecinos pendientes, pero es que ahora también se meten en pisos turísticos», alertan a las autoridades a quienes apremian a actuar. «El portavoz municipal -Vicente Canuria- no sale de su despacho; hablamos con Comercio y con Limpieza y se echan la pelota. Estamos en la zona turística y solo vemos porquería; luego okupan las viviendas», insisten en clamar ayuda.

El caso de Serradores

Miguel Ángel Rodríguez, vecino y hostelero de la calle Serradores, fue la voz de alarma de la okupación de una vivienda en esta vía. Llamaron a la policía y tomaron datos de la gente, poniendo en conocimiento de las autoridades la situación que se ha seguido viviendo desde el verano. «Hacíamos ya bromas en la zona porque entre ellos se echaban; además cambiaban cerraduras y pinchaban la luz», explica.

La situación afecta no solo a la vivienda en cuestión, si no al tejido económico de la zona, por lo que reclaman «tomar medidas» que frenen esta tendencia de okupación. De hecho, cerca de esta ubicación también intentaron entrar en un piso de Caño Badillo y en otro de la plaza Mayor en los que se actuó «rápidamente», a diferencia del conflicto en Serradores. «Esto genera inseguridad e incomodidad. Afecta a los negocios y a las familias y son situaciones que no son agradables y se pueden evitar, pero antes de que haya un problema mayor».

Otras zonas de la ciudad

Según los registros del Ministerio del Interior, a través del Observatorio de Delitos, en su apartado de allanamiento/usurpación de inmuebles, la provincia de León, en el año 2023, contabilizó 37 okupaciones ilegales de las cuales 29 se esclarecieron. Esto arrojó 26 víctimas de dicho delito y 12 personas detenidas. En total, el promedio de viviendas okupadas en León representa 1 de cada 10.000 inmuebles.

En la capital leonesa, el problema no se reduce exclusivamente al casco antiguo. Otros barrios están registrando episodios de allanamientos ilegales, tal y como se han venido denunciando en años anteriores.

Uno de los primeros se produjo en La Lastra, en un ya lejano 2017, donde se ocupó una vivienda la calle Juan Pablo II.

Otro problema estancado, hasta que en este 2024 se optó por tapiar el acceso y posteriormente derribar el inmueble, ha sido el chalé de los Osorios, centro de una polémica okupación que se alargó durante varios años. En su interior se produjeron episodios de insalubridad, tal y como denunciaban los vecinos, e incendios que obligaron a intervenir en varias ocasiones a Bomberos de León.

En El Crucero, la calle Laureano Díez Canseco fue escenario de otro piso okupado. Su tapiado, derivó a sus ilegales inquilinos a Doctor Fleming, donde se hicieron con un inmueble abandonado, tal y como denunció la asociación de vecinos Quevedo. Allí también tuvo lugar un pequeño incendió que sofocaron los bomberos y esta pasada semana se ha procedido al tapiado de los accesos para evitar que siguieran campando en el lugar.

Ampliar Casa okupada y tapiada en Doctor Fleming.

Y en Eras de Renueva, tal y como ha desvelado Leonoticias, la Junta de Castilla y León reconoce la presencia de «okupas» en los inmuebles de protección social de la calle Fontañán, donde se ha generado un conflicto por el impago de la comunidad y las amenazas de cortes de suministros.

En el barrio de El Ejido, en la calle San Pedro, también se ha tenido constancia de la okupación de una vivienda. Así lo ha reconocido Miguel Ángel Rodríguez, que ha explicado cómo esta gente convive «pared con pared» con una familia con un bebé que tienen «miedo» a que se den episodios como el de la calle Serradores.

