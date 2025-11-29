El PP denuncia que la Diputación 'solo' ha ejecutado el 20% de los 81 millones de las inversiones previstas hasta noviembre El portavoz popular incide en la «incapacidad de gestión» del equipo de gobierno PSOE-UPL porque sólo se ha ejecutado el 42% del total del presupuesto pese «a los reiterados mensajes» de que se han movilizado más de 460 millones en favor de la provincia

Leonoticias León Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:12 Comenta Compartir

El Partido Popular denuncia, una vez más, la incapacidad de gestión del equipo de gobierno PSOE-UPL de la Diputación por cuanto 'solo' se han ejecutado el 20% de los 81,5 millones de euros previstos para inversiones por la institución provincial hasta el mes de noviembre.

Este balance se recoge en el estado de ejecución del presupuesto conocido en la Comisión de Cuentas celebrada la pasada semana que constata que se han ejecutado poco más de 16,7 millones de euros del capítulo de inversiones.

El presupuesto 'inicial' contemplaba casi 28 millones de euros de inversiones, a los que se han incorporado, por ahora, 53,7 millones de euros procedentes de los 'históricos' remanentes para cerrar la partida de inversiones reales en 81,8 millones de euros.

El portavoz popular, David Fernández, insiste que «los números no engañan. La incapacidad de gestión del equipo de gobierno se pone de manifiesto, una vez más, en que, una cosa son los datos fríos y los números en un papel, y otra es la realidad».

Avance en la diputación

De este modo, se desmiente lo avanzado por el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, durante la presentación del presupuesto de la Diputación para 2026 en la que manifestó que el gasto autorizado «se situaría en el 65%», algo que dista de la realidad a la hora de ejecutar porque, prosigue el portavoz popular, «gasto autorizado es la renovación de nuevo telesilla de Leitariegos y no se ha iniciado».

«Los mensajes que reiteradamente nos asegura el diputado de Hacienda a lo largo del ejercicio no son ciertos. Los más de 461 millones movilizados son una cifra teórica ya que apenas se han ejecutado 194 millones, de lo que supone que, cuando han transcurrido once meses, se llega al 42% del total del presupuesto», remarca el portavoz popular, David Fernández, quien exige al equipo de gobierno «celeridad» para no caer, de nuevo, en los errores del anterior equipo de gobierno.

David Fernández insiste que «aquí se demuestra la capacidad de gestión del equipo de gobierno, que dispone de más de 461 millones de euros para impulsar la economía de la provincia y apenas ha ejecutado un cuarenta por ciento cuando sólo queda un mes para finalizar el ejercicio».

Inversiones y ratios

Es más, no sólo en las inversiones reales los ratios de ejecución son bajos. El apartado de transferencias de capital, de la que depende el 'histórico' Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) apenas tiene un 36% de las obligaciones reconocidas a un mes de que finalice el año.

La Diputación, de este modo, «no está siendo la locomotora económica de la provincia» a pesar de la 'envidiable' situación económica que tiene, ya que «no tiene deuda, cancelada en 2018 durante el mandato del PP» y con un remanente 'histórico' superior a los 230 millones de euros para este ejercicio.