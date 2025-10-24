leonoticias - Noticias de León y provincia

Un tren en la estación ferroviaria de León.

El pleno municipal de León debatirá una moción sobre el cambio de horario del tren a Palencia

UPL presenta esta propuesta para instar a Transportes, Renfe y Adif a recuperar la frecuencia previa y evitar problemas a decenas de trabajadores leoneses

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:49

El grupo municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha presentado una moción para su debate en el pleno en la que solicita a Renfe, Adif y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que se recuperen los horarios originales del tren con salida de León a las 8:00 horas, o que se habilite una parada en Palencia del tren que parte de la capital leonesa a las 7:42 horas.

Afirman los leonesistas en la moción que se trata de una modificación, que supone un retraso de 15 minutos en la salida del tren de las 8:00 horas, realizada recientemente y sin previo aviso ni justificación oficial, que, como publicó este medio el pasado 16 de octubre, «ha afectado gravemente a numerosos trabajadores, principalmente docentes y empleados de otros sectores, que utilizan este servicio ferroviario para desplazarse diariamente a sus puestos de trabajo en Palencia».

«Se da la circunstancia de que hasta ahora el tren con salida a las 8.00 permitía a los usuarios llegar puntualmente a Palencia para iniciar su jornada laboral a las 9.00, sin embargo, el retraso de 15 minutos en la hora de salida ha provocado que muchos de ellos no puedan cumplir con sus horarios laborales y se vean sin una alternativa de transporte público viable», explican desde UPL.

Por todo ello y haciéndose eco de la reivindicación ciudadana, subrayan los leonesistas que «esta medida perjudica la movilidad laboral y la conciliación de quienes apuestan por el transporte público, sostenible y eficiente», UPL propone mediante una moción para debatir en el Pleno del Ayuntamiento de León, para instar a Renfe a que restablezca los horarios previos o bien habilite la parada en Palencia del tren de las 7.42 horas, garantizando así la continuidad de un servicio esencial para numerosos leoneses.

