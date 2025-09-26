El pleno del Ayuntamiento de León aprueba un cambio de calle para una cofradía de la Semana Santa Otra de las propuestas aprobadas en el pleno ha sido la concesión de medallas al mérito de la Policía Local con distintivo de plata a diez agentes

El cambio de ubicación no fue lo más destacado del Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de León, aunque dejó algunos problemas con la activación de los micrófonos en los primeros momentos. Las obras en el salón plenario del ayuntamiento de San Marcelo han motivado que la sesión de este mes y posteriores se celebren en el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. Un hecho que agradeció el alcalde de León, José Antonio Diez, «por la acogida» del presidente de la institución provincial y todos los miembros de la corporación, tras ello el minuto de silencio por las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género dio inicio a la sesión.

Una nueva vía para la Semana Santa de León. La cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz tendrá su espacio en el centro de la capital. Desde la cofradía se ha pedido este cambio y así denominar el tramo de calle que transcurre desde la Plaza de San Isidoro hasta la Calle de Ramón y Cajal, actualmente conocida popularmente como Cuesta de San Isidoro. De este modo, y con todos los votos de la corporación municipal a favor del cambio la vía pasará a denominarse Calle de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.

Otra de las propuestas aprobadas en el pleno ha sido la concesión de medallas al mérito de la Policía Local con distintivo de plata a José Luis Abella Álvarez, Pedro Aguado Blanco, Rubén Crisol González, Álvaro González Méndez, Jesús Marcos Abelenda, Eva María Sahagún Medina, José Luis Rivero Prieto, Jorge Valdés Ayer, Félix Casado García y Diego Franco Porto.

Aprobación del plan económico financiero

Continúa diciendo que las medidas que se proponen –dado que los incumplimientos no se derivan de la situación estructural del Ayuntamiento, sino que son consecuencia de la utilización del Remanente de Tesorería– son ir en el Ejercicio 2025 al máximo de ejecución presupuestaria, para, de esta manera, alcanzar el techo de gasto que se prevé para 2026, que está en torno a 157,0 millones, que sería el gasto computable incrementado en la tasa de referencia de crecimiento del PIB, que es del 3,2%.

La ley de Estabilidad que «es de obligado cumplimiento para todos» y que en estos momentos no es tan «favorable» para el Ayuntamiento de León, pero «el objetivo es cumplir las medidas y fijar el techo de gasto», según remarcó Alonso Sutil, concejal de Hacienda.

Fernández (PP) destaca que este incumplimiento es «por el abuso de los remanentes de tesorería», algo que «se lo olvida al concejal» remarcar. El concejal popular insiste en que «la cuestión es si ustedes se comprometen las actuaciones que les dicta el interventor en este plan, lo que pone en el papel ya lo sabemos, pero tiene que explicar si ustedes se comprometen a cumplir la ley».

Otro de los asuntos que entró en el pleno «por vía de urgencia». Ya que hay que aprobarlo antes del 1 de octubre que finaliza el plazo, de este modo se llevó a cabo la aprobación de la Cuenta General del 2024 con los votos a favor del PSOE, UPL y Vox y las abstenciones del PP y el concejal no adscrito.