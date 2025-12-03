Piden que se reorganice el tráfico en una de las calles más concurridas de La Palomera La apertura de la ronda interior modificó la circulación en la vía e Izquierda Unida exige al Ayuntamiento de León que lo revise

Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento de León que acometa, de forma inmediata, la reorganización del tráfico en el entorno de la calle Palomera. Tras la apertura de la ronda interior, hace medio año, se modificó parcialmente el sentido de la circulación en la calle Palomera y esto dio lugar a que cuatro calles, paralelas y adyacentes, presenten el mismo sentido. Así, el tráfico rodado de las calles González de Lama, Santa Teresa, Palomera y Perales, desemboca en las calles San Lorenzo y Marqués de Montealegre, lo cual obliga a los vehículos realizar un importante rodeo para moverse por el barrio de La Palomera.

Para Izquierda Unida la solución a esta situación pasa por invertir el sentido en la calle Santa Teresa para que el tráfico discurra hacia la calle Medul, con este cambio se daría una alternativa de retorno a los vehículos y se evitaría que cuatro calles confluyan en una misma zona. Con ello «no solo se descongestiona el tráfico y se facilita la movilidad de vecinos y visitantes; además, esta medida genera una disminución del ruido y la contaminación que favorece la calidad de vida de los residentes del barrio.» según plantea Rubén Estévez, coordinador de IU en León.

«Para mejorar la seguridad vial de la zona, esta actuación se debería completar con un refuerzo de la señalización vertical y horizontal de los pasos de peatones de la ronda interior. Esta situación se viene dando desde la apertura de este vial, cuando, debido al incremento de tráfico en la calle Monja Etheria, fue necesario reforzar la seguridad en la entrada de la Escuela Infantil San Lorenzo, alargando la valla de seguridad instalada en la acera.», apunta Estévez.

Otro cruce a revisar

Por último, desde Izquierda Unida también instan al Ayuntamiento de León a revisar el cruce de la calle San Juan de la Cruz con la calle González de Lama; ya que, tras la apertura de la ronda interior, se hace necesario dar prioridad a la primera para que haya continuidad y una circulación más fluida hacia la avenida Príncipe de Asturias.