Diez no presentará hasta marzo los presupuestos por las elecciones autonómicas y la petición de UPL

Ana G. Barriada León Martes, 2 de diciembre 2025, 12:09

No habrá presupuestos para el Ayuntamiento de León, al menos, hasta el mes de marzo. Rompiendo los tiempos a los que el alcalde de León, José Antonio Diez, nos tiene acostumbrados desde que tomara el bastón de mando, este mes de diciembre no se sacarán adelante las cuentas para que entren en vigor, como siempre ha sido su objetivo, el 1 de enero de 2026.

El motivo, las elecciones autonómicas previstas para el mes de marzo que según el regidor hacen «conveniente» aplazar la aprobación de las cuentas para el ejercicio hasta que se celebren los comicios, esto es, hasta el pleno de finales del mes de marzo.

Escudándose en que el proceso electoral «dificulta» poder llegar a unas cuentas para las que necesita apoyo, reconocía que la decisión ha estado motivada por una petición expresa de Unión del Pueblo Leonés. Porque el PSOE de Diez no tiene mayoría en el consistorio y necesita el apoyo de otros grupos y ha sido normalmente UPL quien ha servido de muleta en muchas ocasiones para sacar adelante iniciativas, sin ir más lejos, las cuentas de 2025.

Recordaba el alcalde que la sintonía con los leonesistas es buena y que siempre le han manifestado su apoyo «de manera honesta, colaborativa y positiva». «De alguna manera me han dicho que igual era conveniente esperar y no pasa nada», insistía Diez ante los medios de comunicación, haciendo hincapié en que su idea y objetivo es poder llevar la aprobación inicial de las cuentas al pleno del mes de marzo, una vez superado el proceso electoral autonómico donde UPL parece que tendrá mucho que decir.

PSOE y UPL: dos partidos y dos formas de entender las cuentas en Diputación y Ayuntamiento

El motivo que esgrime el alcalde de León no parece que haya afectado de igual manera a otras instituciones como la Diputación de León, gobernada en coalición por el PSOE y UPL que la pasada semana sacaban adelante los presupuestos para el ejercicio 2026.

En el Ayuntamiento de León la situación parece ser diferente y la relación entre ambos partidos algo anómala tras la petición de UPL la pasada semana al alcalde de León de pedir la dimisión del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, por aprobar facturas que «inflan» el coste de varios productos. Una denuncia de la que ha tomado nota el consistorio que ya estudia la documentación.

Por el momento, habrá que esperar hasta marzo para conocer los presupuestos en los que trabaja el Ayuntamiento de León para 2026.