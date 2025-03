Una persona transexual agrede a un médico y a una enfermera en León por no cambiar sus datos de filiación Tras la negativa de la enfermera a atender su demanda, la persona ahora detenida se mostró muy agitada y agredió e insultó gravemente al personal

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Policía Nacional de León procedieron en la mañana de este martes, a las 11:00 horas, a la detención de una persona con antecedentes policiales, por un delito de atentado a la autoridad.

La persona detenida se personó en el Centro de Atención Primaria de la calle Condesa de Sagasta y en el pasillo junto al mostrador de recepción se desencadenó un episodio de agresión a una enfermera y a un médico que intervino para frenar los insultos y la agresión que se estaba produciendo por parte del ahora detenido a la sanitaria.

La agresión se produjo tras una negativa por parte de la enfermera a modificar los datos de filiación de la persona, sin aportar una base documental que certificara tal extremo.

El detenido, solicitaba que se cambiaran sus datos de filiación, obrantes en los archivos del Centro, en los que figuraba con un nombre distinto al que decía llamarse y que no se correspondía con su identidad de género.

Su documentación correspondía con los datos que constaban en el archivo del Centro Médico, por lo que no procedía tal cambio a no ser que aportase otro tipo de documentación que certificase su petición, extremos que se pusieron en su conocimiento para que pudiera tramitar su solicitud según los protocolos establecidos.

Tras la negativa de la enfermera a atender su demanda, esta persona muy agitada agredió e insultó gravemente a la misma, teniendo que interceder un médico que se encontraba próximo al lugar y que también fue agredido.

Protocolo de actuación

Existe un protocolo de actuación para estos hechos, de colaboración entre la Policía Nacional y el personal médico, para evitar las agresiones y en caso de que se produzcan que la actuación ante las mismas se lleve a cabo de la forma más diligente posible para evitar daños personales.

El Interlocutor Sanitario es un enlace directo en la Policía Nacional al servicio del personal Médico, cuya dedicación es especializada y específica para la interrelación con estos profesionales.

Tras la llamada recibida en dependencias policiales a través de la Sala de Operaciones CIMMAC 091, se comisionó inmediatamente una patrulla policial, que en el lugar intervino protegiendo a las personas agredidas y tras comprobar los hechos procedió a detención de la persona autora de los hechos por un delito de atentado contra la autoridad, ya que el personal médico en el ejercicio de sus funciones es considerado como Autoridad en caso de agresión y a efectos de protección.

El detenido pasará a disposición Judicial, una vez concluya la instrucción del atestado.

Interlocutores Policiales Sanitarios

Los Interlocutores Policiales Sanitarios asesoran a la Administración Sanitaria y a los representantes de los profesionales de la salud en la implantación de medidas preventivas especializadas. La formación es fundamental como medida preventiva.

Un delito no denunciado es un delito no conocido por las Autoridades y por lo tanto es un delito que «no existe». Cuando las agresiones no son denunciadas por los profesionales de la salud, quedan silenciadas y sus responsables impunes, propiciándose la reincidencia de estos. Por otra parte, autoridades policiales y sanitarias quedan sin la valiosa información que ofrecen las denuncias, piezas clave en el diseño de estrategias de prevención que podrían evitar futuras agresiones similares. Las agresiones verbales a los profesionales de la salud también pueden ser denunciadas