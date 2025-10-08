leonoticias - Noticias de León y provincia

Los destinos del Imserso a los que pueden viajar los leoneses

Arranca la comercialización de los viajes para los acreditados y la venta general el jueves para destinos de costa e interior

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:05

Las agencias de viajes de León se preparan para una de las semanas más intensas de trabajo con el inicio de la comercialización de los viajes del Inmserso de la temporada 2025-2026. Este miércoles ha comenzado el proceso para los pensionistas acreditados pero se espera que el jueves 9 las colas vuelvan a los establecimientos con la venta general.

Este año se ofertan 879.213 plazas: 440.284 para turismo de costa peninsular, 228.142 para costa insular y 210.787 para escapadas. Las reservas podrán formalizarse en las webs de las empresas adjudicatarias.

Estos son los destinos a los que pueden viajar los leoneses esta temporada.

Programa de turismo de interior y circuitos 2025-2026

  • Cantabria (Renedo)

  • Guipuzcoa (Zarautz)

  • Lugo

  • Pontevefra (Vilalonga)

  • Reus (Tarragona)

  • Toledo (Talavera)

  • Logroño (La Rioja)

  • Badajoz

  • Cantabria (Santoña)

  • Santiago-A Coruña

  • Zaragoza

  • Rocallaura (Lleida)

  • Ourense

Península

  • Benidorm

  • Malgrat de Mar

  • Matalascañas

  • Chiclana (Cádiz)

  • La Manga (Murcia)

  • Salou

  • Guadamar del Segura

  • Algeciras (Cádiz)

  • Lloret de Mar

Canarias

  • Tenerife Pto.Cruz

  • Tenerife Pto.Santiago

  • Tenerife Los Realejos

  • Fuerteventura

Baleares

  • Magalluf (Mallorca)

  • Andratx (Mallorca)

  • Palmanova (Mallorca)

  • El Arenal (Mallorca)

  • Alcudia (Mallorca)

