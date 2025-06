Peldanyos alucina con la Catedral de León: «¿Cómo vas a comparar el Big Ben con esto?»

Sandra Santos León Sábado, 21 de junio 2025, 17:02 Comenta Compartir

El creador de contenido y tiktoker Sergio Bolaños, más conocido como Peldanyos, está en León y se ha enamorado de uno de sus emblemas más característicos: la Catedral.

En un vídeo que ha compartido en sus redes sociales, se puede ver al influencer reaccionando a la Seo leonesa: «Es una barbaridad», afirma en la publicación.

En tono jocoso, Peldanyos también hace alusión a la Catedral de Burgos y a las rencillas entre ambas capitales de provincia: «Como que os odiáis un poco entre vosotros, hay un pique. No me pienso mojar diciendo cuál es mejor, pero ayer un tío de León me dijo que la Catedral de Burgos era la caja y la de León era el diamante» asegurando que es una afirmación bastante «tosca».

El vídeo, que ya tiene más de 136.000 visualizaciones en Instagram y más de 357.000 en TikTok ha recibido comentarios de multitud de leoneses orgullosos.

Según va avanzando por el recorrido en la plaza de Regla, Peldanyos no deja de sorprenderse ante la majestuosidad del edificio tanto en su frontal como en los laterales: «Es que el frontal es impactante, pero luego la vas rodeando... Está muy guapa la Catedral de León».

Asegura, también, que con las que hay que competir son con el Duomo o la de Colonia, pero no con las españolas.

«Mola mucho más que el Big Ben, ¿eh?» le comenta un amigo y él responde: «Mucho más que el Big Ben, por favor, mucho más. Hemos estado en Londres y el Big Ben es una mierda. Pero, ¿cómo vas a comparar el Big Ben con esto?», dice emocionado Peldanyos.

El creador de contenido también se pasó por la terraza del Camarote Madrid donde pudo disfrutar de una de sus pasiones, la gastronomía. Cecina, croquetas, langostinos, rape, tarta de queso y un buen vino no faltaron en la mesa.

León sigue estando de moda y ya son muchos los famosos que se dejan enamorar por las maravillas de una ciudad que este fin de semana vive sus días más festivos.