El dentista leonés que eligió la música: «Olvidé que no podía jugar al fútbol»

Una lesión de rodilla con ocho años apartó a Felipe Fernández de la ilusión de cualquier niño. Soñaba con emular a los grandes astros del balón, pero el destino le tenía deparado otro camino que no tardó mucho en coger.

Felipe se convirtió pronto en Polo y Fenández en Nández. Todo comenzó en una clase de Conocimiento del Medio, en el Maristas San José, cuando el tema de los pólipos y una chiquillada dio origen a su nombre artístico.

Polo Nández regresa a su tierra, a León, convertido ya en un artista consagrado de la radiofórmula, para presentar su tercer concierto en solitario. Será este sábado, en San Marcelo, desde las 23:00 horas, cuando el cantante ha citado a su público.

Sin embargo, en los días previos a este evento musical, Polo vuelve a ser Felipe para ejercer como dentista en la clínica familiar. Es cantante de vocación, pero odontólogo de profesión. Y esta consulta también le ha permitido convertirse en lo que es artísticamente: «Al principio, todo esto tiene un coste y no ganas nada. Y me gusta venir aquí porque no puedo estar haciendo siempre lo mismo».

Quizá esa necesidad de estar siempre haciendo cosas acabó convirtiendo al niño que soñaba con ser futbolista en cantante. Una enfermedad le privó de lo primero y la música le sirvió para evadirse de ello. «Cantaba desde pequeño y mi padre encontró en ello una forma de que no estuviera triste por no poder jugar al fútbol. La música me hizo olvidar que no podía jugar como los demás niños».

Y de ese problema obtuvo otra virtud. Quería ser médico para solucionar el problema que él tenía a otros niños y, finalmente, fue «más práctico» y se decantó por la odontología. «Me enamoré de los dientes y lo que más me gusta es la ortodoncia».

Del karaoke a Latidos

Ahora, de martes a jueves pasa consulta; y de viernes a martes se va a Madrid para estar cerca de los productores. También tiene en su casa un sistema de grabación con el que transformar su inspiración en proyectos.

Polo siempre supo que algún día sería cantante. Recuerda sus primeros pinitos en los karaokes donde «quizá cantando peor que otros» lograba el silencio en el ruidoso ambiente de estos locales. «Cantaba por Luis Miguel o por Alejandro Sanz; mucha más balada que ahora, me siento más especial 'a capela' o con el 'solo'».

Tardó dos años en dar en la tecla. Fue con 'Latidos' cuando el cantante se convirtió en artista. Su canción, el primer gran 'hit' que empezó a sonar una y otra vez en la radio, llegó tras una treintena de intentos. «Las mandaba a Los 40 y con esa me dijeron: 'por fin Polo tiene la canción'». Su siguiente reto es asociar sus canciones a su imagen, dar más visibilidad a su trabajo. Para ello trabaja mucho las redes y ya es cabecera del programa 'De Viernes', en Tele5: «A veces escucho que dicen: ah, ¿pero es esta canción es de este?».

El leonés jugará en casa este sábado con un concierto donde contará con artistas emergentes y ampliará repertorio con temas que todos conocen. Será su tercera vez ante sus paisanos tras un debut del que no se acuerda «por los nervios que tenía» y una segunda ocasión «con un caos de sonido». En esta ocasión acude con una actuación «muy medida», donde se dejará fluir y espera «llegar a emocionarme, llorar en el escenario».

Más querido en su tierra

Sin embargo, pone un pero a cómo le están valorando en su propia tierra. Polo Nández cree que da «el alma por León». En sus conciertos siempre va con la bandera y con Tony Aguilar siempre presume de orígenes. «Me siento muy querido aquí, pero menos de lo que debería. Siento que doy más», reclama en una llamada de atención a las administraciones, especialmente. De hecho, critica que su concierto vaya a coincidir con la Gira Dial al Sol, una iniciativa musical con la que ya ha colaborado a cuyo organizador «le hago los dientes» en su propia clínica.

En la plaza de San Marcelo celebrará un concierto que ya ha empezado con rifas y una gymkana que moverá a sus seguidores por la ciudad. También acudirán dos cantantes leonesas en procesos de selección para importantes programas nacionales y el fenómeno fan estará presente con seguidores llegados desde Valladolid o Santander. Mención especial hace de Sandra, fan de Barcelona, que siempre le ayuda a coordinar todo.

El dentista, que también es artista, ha acabado por dar la vuelta a la tortilla. Ha pasado de pedir a sus clientes que fueran a sus conciertos a que sus fans acudan a su clínica. Ahora espera que León le acoja, empastar con su ciudad, y curar una vez más al niño que quiso ser futbolista y al que la música le ha dado el gol de su vida.