«Oportunidad inversores: se vende piso okupado» en León

Adquirir una vivienda ocupada ilegalmente no parece el mejor de los negocios pero este puede ser un caso en los que la respuesta a cualquier duda se zanja con un: si se vende es que se compra. Y lo cierto es que oferta hay. Según un estudio reciente, casi un centenar de inmuebles en la provincia de León están en esta situación.

Los datos recogidos por Idealista muestran que el 1,3 por ciento de las casas en venta, 97 en total, en la provincia están ocupadas de forma ilegal. Trece de ellas en la capital, donde el porcentaje cae a solo un 0,6 por ciento; lejos de los 2,6 de la media nacional o de ciudades como Girona y su 8,8 por ciento. Mientras para muchos es un problema, para otros se convierte en un posible negocio.

Aunque haya pasado de ser un mercado prácticamente inexistente, ahora tiene su cuota y, como tal, ya cuenta con sus anuncios. Por ejemplo, en el portal inmobiliario que ha realizado el estudio se encuentra cuatro inmuebles. En una primera búsqueda eran cinco pero el dueño se enteró a través de la llamada de Leonoticias que la información sobre su casa era errónea.

De los cuatro restantes, uno de ellos está en la capital y todo lo que pone en el anuncio es correcto. A través de una llamada a la inmobiliaria Solvia (propiedad del Banco Sabadell) que es la que lo comercializa, informan lo siguiente: «El inmueble está ocupado pero es comercializable. Se vendería a través de una nota simple y el desalojo lo tendría que realizar el comprador«, cuenta una agente telefónica de Solvia, que añade que »en muchos casos no es necesario hacer nada porque las personas que están en los domicilios saben que es cuestión de tiempo y que cuando encuentran un comprador, se van. Otras veces, hay que contratar un abogado y hacer todo ese proceso«.

Sobre la rentabilidad de adquirir una casa en esta situación comenta que «la oferta, de haberla, la hace directamente el comercial que lleva cada inmueble».

La información telefónica sobre se completa con un extenso párrafo que se despliega en la parte baja del anuncio que cuenta como «el inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados».

Tras varios puntos convencionales se añade que «si a fecha de venta, la Propiedad hubiese demandado judicialmente la ocupación, podría el adquiriente subrogarse en dicha demanda, no pudiendo reclamar importe alguno a la Propiedad como consecuencia de ello, salvo por los honorarios de abogados y procuradores que hasta la fecha de la transmisión se hubiesen devengado. Si en la fecha de venta, la Propiedad hubiese interpuesto una denuncia penal, que se encontrase en curso, se comunicará al Juzgado la venta, apartándose la Propiedad del procedimiento como acusación particular. El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían: su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado. El precio de venta de este inmueble se ha determinado en base a las anteriores circunstancias, que han supuesto un menor valor del mismo, y que deberán ser expresamente aceptadas por el adquiriente en la formalización de la transmisión del inmueble. Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra».

El ladrillo sin dueño

Este pequeño 'boom' del ladrillo en manos de terceros sin permiso ni legalidad no ha terminado de estallar en León. Ninguna de las inmobiliarias de la capital consultadas por Leonoticias ha vendido una casa en esta disyuntiva o está en proceso de hacerlo.

Además, en algunas nos añaden que con datos como los del estudio de Idealista se crea una «falsa idea de ocupación ilegal masiva que no es tal». Según algunos agentes inmobiliarios leoneses «hay casos, pero muchas de esas 'okupaciones' no lo son tales porque hay situaciones administrativas y legales que no tienen en cuenta».

En otros puntos del país sí que se nota esa explosión. El total de viviendas 'okupadas' en España es de 20.464, y casi trece mil de ellas en sólo seis provincias: Barcelona, Madrid, Murcia, Alicante, Málaga y Girona.

En cuanto a ciudades, son las dos grandes capitales nacionales las que lideran un podio que cierra Murcia, una ciudad con bastantes menos habitantes que otras grandes ciudades españolas.

A nivel autonómico, León es, con esos 97 inmuebles en venta, la provincia con más propiedades en esta situación aunque porcentualmente se encuentra por debajo de Ávila y Segovia. Respecto a las capitales, Valladolid encabeza la clasificación con 36 casa que buscan dueño legal, seguida de Burgos con 17, y Salamanca y León con trece. Soria solo aparece a nivel provincial porque el único inmueble a la venta con 'okupas' no está en la capital.

