Las noticias imprescindibles del viernes 11 de abril en León

1 Óscar López aclara que el Centro Nacional de Ciberseguridad no estará «en León ni en ninguna parte»

El Centro Nacional de Ciberseguridad no se ubicará en León. Ni aquí ni en ninguna parte porque desde el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España se aclara que no tendrá sede física, no habrá ningún edificio, aunque no queda claro cómo se coordinarán las decisiones de esa nueva institución que unirá el trabajo de centros como el Incibe o el CNI.

2 Selfie, mensajes y abrazos en un León rendido a la reina Letizia: «Es guapísima, sencilla y cercana»

Los minutos pasaban y la reina no llegaba. «¿Era a menos veinte no?» se preguntaban tanto medios como leoneses que apostados al otro lado de las vallas en el exterior del Auditorio Ciudad de León, esperaban impacientes la llegada de la reina Letizia.

3 Arde una nave avícola en la zona de la Sobarriba de León

Un incendio en una nave avícola en un pueblo de la Sobarriba movilizó a los bomberos de León la mañana de este viernes 11 de abril. Las llamas comenzaban a primera hora de la mañana y una dotación se desplazaba a la zona cercana a la localidad de Carbajosa para actuar.

4 La labor en la mina de Cerredo «ponía en riesgo» la vida de los trabajadores

Los mineros que trabajaban en Cerredo para Blue Solving entraban cada jornada en la boca del lobo, en una instalación «irregular» donde ejercían una labor para la que no existía licencia ni autorización por parte del Principado de Asturias.

5 Las multas de tráfico prescriben en San Andrés al carecer de personal que las tramite

La comisaría de la Policía Local se ha quedado sin la persona que se encargaba de tramitar las denuncias de tráfico para convertirlas en multas y que se comuniquen a los infractores. Cabe recordar que el municipio del alfoz ya tuvo problemas para pagar nóminas al faltar el interventor.

6 Limonada roja o blanca: León debate entre la tradición y la innovación esta Semana Santa

La limonada de vino tinto es uno de los sabores más emblemáticos de la Semana Santa leonesa. Servida fría, aunque sin hielo, «según los más puristas», es el acompañante perfecto para las terrazas llenas de la ciudad, especialmente en lugares tan representativos como la Plaza del Grano. Allí, año tras año, se vive uno de los ambientes más especiales de estas fechas.

7 «Uno de cada cinco diagnosticados tiene menos de 50 años y en 2030 los casos se quintuplicarán»

Ana Cuervo, psicóloga de la Asociación Parkinson León, pide desterrar mitos sobre la enfermedad y apostar por un tratamiento interdisciplinar que incluye a neurólogos, logopedas, fisioterapeutas y profesionales de la salud mental

8 La Fundación Princesa de Girona encumbra a los jóvenes de León: «Hay muchísimo talento»

Talento. Es la palabra del día en León. La Fundación Princesa de Girona clausuraba este viernes 11 de abril, con la presencia de la reina doña Letizia, un Tour del Talento que durante las últimas semanas ha presentado a los jóvenes leoneses las oportunidades que a través del emprendimiento y el desarrollo de ideas pueden llevarles a crear modelos de negocio que redunden en el beneficio de toda la sociedad.

9 Dos heridos en una colisión entre dos motos y un turismo en León

Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre dos motocicletas y un turismo en la ciudad de León. El accidente ocurrió a las 15:32 horas de este viernes 11 de abril, según ha podido confirmar este medio a través del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

10 Madonna, Bruce Willis o John Travolta se cuelan en la Semana Santa ponferradina

Todo es posible gracias a la inteligencia artificial (IA) y al ingenio del diseñador gráfico y creador de Ponferrada.ia, David López, que en estos días ha subido a sus perfiles en las diferentes redes sociales imágenes y vídeos de actores, actrices y cantantes famosos participando en algunas de las tradiciones más importantes que tiene Ponferrada y el Bierzo durante la Semana Santa.