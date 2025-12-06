Las noticias imprescindibles de este sábado 6 de diciembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

1 Curiosidades La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural

Probablemente sea una de las escenas más surrealistas que dejó la eterna gala del sorteo de los grupos del Mundial 2026. Tras conocer a los rivales de España en el próximo campeonato que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantuvo encuentros con medios de comunicación de todo el mundo. En ese momento, un periodista colombiano se dirige al dirigente estadounidense vestido con la mediática camiseta de la Cultural y Deportiva Leonesa que emulaba un esmoquin.

2 Incidente Guardia Civil y Bomberos de León ayudan en un «susto» en una residencia de ancianos en León

Con el sábado 6 de diciembre recién estrenado en Castrillo de San Pelayo, Villazala, el 112 recibía un aviso de parte de la Residencia de Ancianos Neurocare Home León Buenos Aires por una avería en sus instalaciones. El servicio de emergencias trasladaba el aviso a Bomberos de la Diputación de León en Astorga y la Guardia Civil.

3 Política El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»

El resurgir político de Silvia Clemente, quien fuera uno de los nombres fuertes hasta 2019 del Partido Popular en Castilla y León ocupando cargos de consejera y de presidenta de las Cortes autonómicas hasta 2019, pasa por León. La política apuesta por una nueva marca que bajo las siglas de Nueve Castilla y León quiere ir «a ganar» las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.

4 Accidente Un hombre de unos 40 años resulta herido al chocar su patinete contra un coche en León

Tras una mañana con tiempo cambiante y muchos chubascos pero poco tráfico, la tranquilidad se ha roto en León con un accidente a las 14:07 horas. Ha sido el momento en el que el 112 ha recibido un aviso a la altura de la avenida de la República Argentina, 38, ya casi en la plaza de Guzmán El Bueno. En la llamada se informa de la colisión entre un turismo y un patinete eléctrico.

5 Nacional Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Ella tenía 48 años y dos hijos de tres años. Este sábado L. se lanzó al vacío desde la décima planta del edificio donde vivía, después de cargar en brazos a los dos niños. Ella murió al estrellarse contra una zona ajardinada. Una manta marrón, cedida por un vecino, cubría su cuerpo, a la vista de los transeúntes. Los dos niños sobrevivieron a la caída, pero se encuentran muy graves en el Hospital Universitario 12 de Octubre y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Uno cayó en el césped, cerca del cuerpo de su madre. El otro, en la acera, al otro lado de los abetos.

6 Deportes El Real Madrid afirma que la Ponferradina debe recibir cuatro millones y LaLiga lo niega

La entidad blanquiazul puede conseguir cuatro millones de euros gracias al Real Madrid. Todo ello en base a unos derechos audiovisuales mal repartidos en la temporada 2015-2016, cuando militaba en el fútbol profesional, según han comunicado los madridistas.

7 Operación policial Cae un grupo de 'okupas' en León investigado por 70 robos con fuerza

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León han culminado la denominada Operación Tools con la desarticulación de un grupo criminal integrado por cinco personas, considerado responsable del inusual incremento de robos con fuerza en el interior de furgonetas y vehículos tipo «pick up» en la ciudad de León y su área metropolitana. Tres de los integrantes —dos hombres y una mujer— han sido detenidos, mientras que otros dos han sido encartados en diligencias como investigados.

8 Temporada de nieve Esquiar en León es tres veces más barato que en el Pirineo

Las estaciones de invierno de la provincia de León se preparan para afrontar una nueva temporada y lo hacen con los precios más competitivos del mercado. A la espera de que la nieve acabe de asentar la oferta, San Isidro ha sido la primera en poder abrir y los amantes de estos deportes podrán disfrutar de la instalación todos estos días. Falta por concretar la posibilidad de que Valle de Leitariegos-Laciana haga lo propio en las próximas semanas.

9 Compras El comercio leonés cierra un Black Friday «de desmadre» y encara la Navidad con «expectativas muy buenas»

El comercio leonés se mantiene sumergido en uno de los momentos de mayor movimiento del año, con la unión prácticamente total entre un mes de noviembre marcado por el Black Friday y la campaña de Navidad que tanto supone para los diferentes establecimientos.

10 La previa Un templo del fútbol mide la fortaleza de la Cultural a domicilio

La Cultural aparca la Copa para centrarse en lo realmente importante. LaLiga Hypermotion vuelve a escena y lo hace con visita a uno de esos campos que respiran fútbol por sí solos. El equipo del 'Cuco' se mide en Ipurua a la SD Eibar -domingo, a las 18:30- con el objetivo de abrir de nuevo distancia con los puestos bajos de la clasificación.