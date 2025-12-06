Un templo del fútbol mide la fortaleza de la Cultural a domicilio

Rubén Fariñas León Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:19 | Actualizado 09:30h. Comenta Compartir

La Cultural aparca la Copa para centrarse en lo realmente importante. LaLiga Hypermotion vuelve a escena y lo hace con visita a uno de esos campos que respiran fútbol por sí solos.

El equipo del 'Cuco' se mide en Ipurua a la SD Eibar -domingo, a las 18:30- con el objetivo de abrir de nuevo distancia con los puestos bajos de la clasificación.

De no ser por el manicomio de la Segunda División, pocos hubieran imaginado que a la jornada 17 se enfrentarían estos dos equipos y que el ocupa media tabla fuera la Cultural mientras los vascos están en puestos de descenso.

Eso sí, apenas tres puntos separan a ambos conjuntos y Ziganda ya advertía en la previa de que el Eibar, a pesar de lo que diga la clasificación, está siendo uno de los equipos «que mejor fútbol hacen y que más dominan» en sus partidos.

Magunagoitia; Cubero, Moreno, Arbilla, Buta; Olaetxea, Garrido; Corpas, Marton, Toni Villa; Butista - Badía; Calero, Barzic, Tomas, Hinojo; Ribeiro, Diallo, Ojeda, Mboula; Chacón; Justo Árbitro

Hora y lugar Domingo, 7 de diciembre, a las 18:30 horas. Jornada 17, LaLiga Hypermotion; estadio de Ipurua -Eibar, Guipuzcoa-.

El once inicial sufrirá modificaciones con respecto al que cayó en el Reino de León ante el Granada. Rodri Suárez será baja por lesión, dando entrada a Tomas Ribeiro; y Thiago Ojeda regresa tras cumplir sanción. El resto, previsiblemente, repetirán.

La Cultural se ha vestido esta temporada como uno de los rivales más temidos cuando ejerce como visitante. Con cuatro victorias en estadios de renombre, tratará que el equipo de Beñat San José sea una nueva víctima y ahondar en la crisis que atraviesan los armeros.

El Eibar, por su parte, llega en una mala dinámica de resultados y muchas dudas. Con un único triunfo en las últimas diez jornadas, la escuadra vasca necesita volver a hacer de Ipurua un estadio inexpugnable. Mucho daño hizo su última derrota en casa, ante el Zaragoza, que le remontó con un jugador menos.

La plantilla azulgrana está formada por jugadores con experiencia como Arbilla o Corpas, atacantes contrastados como Marton y un ídolo de la parroquia culturalista. Toni Villa, que sonó con fuerza para su regreso este año, y fue uno de los héroes del ascenso en 2017.

De lograr los tres puntos, la Cultural volvería a dar un impulso a sus aspiraciones de salvación y lograría tomar distancia con el descenso, dejando, además, muy tocado a un rival que hoy es directo.

