leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un entrenamiento de esta semana.
Fútbol | LaLiga Hypermotion

Un templo del fútbol mide la fortaleza de la Cultural a domicilio

El equipo de Ziganda visita a la SD Eibar en Ipurua, un equipo en horas bajas y que busca una reacción

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:19

Comenta

La Cultural aparca la Copa para centrarse en lo realmente importante. LaLiga Hypermotion vuelve a escena y lo hace con visita a uno de esos campos que respiran fútbol por sí solos.

El equipo del 'Cuco' se mide en Ipurua a la SD Eibar -domingo, a las 18:30- con el objetivo de abrir de nuevo distancia con los puestos bajos de la clasificación.

De no ser por el manicomio de la Segunda División, pocos hubieran imaginado que a la jornada 17 se enfrentarían estos dos equipos y que el ocupa media tabla fuera la Cultural mientras los vascos están en puestos de descenso.

Eso sí, apenas tres puntos separan a ambos conjuntos y Ziganda ya advertía en la previa de que el Eibar, a pesar de lo que diga la clasificación, está siendo uno de los equipos «que mejor fútbol hacen y que más dominan» en sus partidos.

Magunagoitia; Cubero, Moreno, Arbilla, Buta; Olaetxea, Garrido; Corpas, Marton, Toni Villa; Butista

Magunagoitia; Cubero, Moreno, Arbilla, Buta; Olaetxea, Garrido; Corpas, Marton, Toni Villa; Butista

-

Badía; Calero, Barzic, Tomas, Hinojo; Ribeiro, Diallo, Ojeda, Mboula; Chacón; Justo

Badía; Calero, Barzic, Tomas, Hinojo; Ribeiro, Diallo, Ojeda, Mboula; Chacón; Justo

  • Árbitro

  • Hora y lugar Domingo, 7 de diciembre, a las 18:30 horas. Jornada 17, LaLiga Hypermotion; estadio de Ipurua -Eibar, Guipuzcoa-.

El once inicial sufrirá modificaciones con respecto al que cayó en el Reino de León ante el Granada. Rodri Suárez será baja por lesión, dando entrada a Tomas Ribeiro; y Thiago Ojeda regresa tras cumplir sanción. El resto, previsiblemente, repetirán.

La Cultural se ha vestido esta temporada como uno de los rivales más temidos cuando ejerce como visitante. Con cuatro victorias en estadios de renombre, tratará que el equipo de Beñat San José sea una nueva víctima y ahondar en la crisis que atraviesan los armeros.

El Eibar, por su parte, llega en una mala dinámica de resultados y muchas dudas. Con un único triunfo en las últimas diez jornadas, la escuadra vasca necesita volver a hacer de Ipurua un estadio inexpugnable. Mucho daño hizo su última derrota en casa, ante el Zaragoza, que le remontó con un jugador menos.

La plantilla azulgrana está formada por jugadores con experiencia como Arbilla o Corpas, atacantes contrastados como Marton y un ídolo de la parroquia culturalista. Toni Villa, que sonó con fuerza para su regreso este año, y fue uno de los héroes del ascenso en 2017.

De lograr los tres puntos, la Cultural volvería a dar un impulso a sus aspiraciones de salvación y lograría tomar distancia con el descenso, dejando, además, muy tocado a un rival que hoy es directo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una carretera de León queda cubierta de restos de animales muertos tras la pérdida de carga de un camión
  2. 2 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»
  3. 3 El bar leonés que 36 años después de abrir continuó su historia gracias a su camarera
  4. 4 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  5. 5 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  6. 6 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León
  7. 7 Puente dice que devolver Feve al centro de León era «disparatado» y que el bus está «acordado»
  8. 8 Los vecinos de Cistierna, divididos entre los puestos de trabajo y el riesgo de una nueva planta de biogás
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10 Un municipio del alfoz de León saca cinco puestos de trabajo a concurso por oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un templo del fútbol mide la fortaleza de la Cultural a domicilio

Un templo del fútbol mide la fortaleza de la Cultural a domicilio