Las noticias imprescindibles del miércoles 18 de junio

Leonoticias León Miércoles, 18 de junio 2025, 20:24 Comenta Compartir

1 La food truck que dice «adiós» al Come y Calle en León: «Que nadie piense que no queremos»

The Carnivan, uno de los referentes de la gastronomía callejera en León y ganador de la Mejor Hamburguesa de España 2025, ha anunciado que este año no estará presente en el Come y Calle. La decisión ha sorprendido a muchos, ya que el local ha participado en todas las ediciones anteriores del festival, pero ha sido explicada en un vídeo que han compartido en sus redes sociales.

2 Una colisión entre dos turismos termina con uno de ellos volcado en la N-630 en León

Una colisión entre dos turismos ha dejado este miércoles un vehículo volcado en la carretera N-630 a su paso por León, concretamente en el kilómetro 142, a la altura de la antigua fábrica de Rubiera.

3 De 25.600 a 57.000 euros, los sueldos del personal de Limpieza en León

Un servicio sin jefe y sin técnicos responsables, donde no existe gerente y una gestión cuanto menos cuestionada. «Mucho dinero para una ciudad sucia», sentenciaba la oposición hace algunas fechas.

4 Un pueblo de León alquila el bar de su playa fluvial por 100 euros al mes

El bar de la playa fluvial de Alcoba de la Ribera, localidad del municipio de Cimanes del Tejar, busca nuevo arrendatario para esta temporada de verano. El Ayuntamiento ofrece el alquiler del local por tan solo 100 euros al mes, una oportunidad atractiva para quienes deseen emprender en hostelería en un entorno natural.

5 La imagen viral sobre la pérgola bioclimática de León

La próxima inauguración de la infraestructura que modifica el aspecto de un tramo de la avenida Reyes Leoneses para convertirla en un intercambiador de autobuses en León ha generado muchos comentarios, algunos de ellos en redes sociales y con mucha repercusión.

6 Un grupo leonés del Club de los 60 se queda 'tirado' tras viajar desde República Dominicana

Regresaban de una vacaciones en el Caribe y tras una semana «perfecta» en la que el viaje había transcurrido tal y como tenían previsto. Sin embargo, en el instante que iban a acceder a la comunidad autónoma de Castilla y León, el autobús que les desplazaba desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas les dejó 'tirados'. Una situación similar a la que vivió otro grupo en Pisa -Italia- hace unos meses.

7 El rugido del león «más grande del mundo» hecho atracción

La explanada de los Pendones Leoneses ya escucha el rugido del «león más grande de atracción infantil a nivel mundial». Se trata de una estructura de casi siete metros de altura que se convertirá en «un elemento singular e identificativo de la ciudad».

8 Nueva baja en la Cultural de Segunda: Diego Barri sale del club

La Cultural y Deportiva Leonesa anuncia que Diego Barri no continuará la próxima temporada en la disciplina culturalista. El centrocampista, con el 8 a la espalda, no ha llegado a un acuerdo para ejecutar finalmente su renovación automática por el ascenso y no continuará en las filas de Llona en la que sería su tercera temporada en León.

9 Las citas rápidas llegan a León: siete personas, siete minutos y «cero prejuicios»

León celebrará este viernes 20 de junio su primer evento de speed dating o citas rápidas. La cita tendrá lugar a las 21:00 horas en el local La Bonita, situada en la avenida Real, 90, y plantea una experiencia «distinta»: conocer a siete personas en siete minutos cada una, sin referencias externas y con una dinámica pensada para «favorecer la conexión personal sin filtros»

10 Los trabajadores del CTR de San Román descubren un proyectil entre la basura

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, con sede en la Comandancia de Valladolid, procedieron el pasado lunes al desmantelamiento mediante una mini-explosión controlada de un proyectil de mortero calibre 50 mm en avanzado estado de oxidación y deterioro, al cual, tal como se pudo comprobar tras la aplicación de los medios de desactivación, le había sido extraída con anterioridad su espoleta y carga. El proyectil, a pesar de su mal aspecto, se encontraba aparentemente disparado, pero con su ojiva y cuerpo intactos.