La food truck que dice «adiós» al Come y Calle en León: «Que nadie piense que no queremos» La hamburguesería leonesa, premiada con la Mejor Hamburguesa de España 2025, no participará en la décima edición del festival por un «desacuerdo» con las nuevas condiciones económicas

Imagen de archivo del Come y Calle.

L.G. León Martes, 17 de junio 2025, 18:02 Comenta Compartir

The Carnivan, uno de los referentes de la gastronomía callejera en León y ganador de la Mejor Hamburguesa de España 2025, ha anunciado que este año no estará presente en el Come y Calle. La decisión ha sorprendido a muchos, ya que el local ha participado en todas las ediciones anteriores del festival, pero ha sido explicada en un vídeo que han compartido en sus redes sociales.

«Que nadie piense que no estamos allí porque no queremos», comienza diciendo el equipo en el vídeo. Según explican, este año la organización ha cambiado el modelo de participación y ha pasado de una cuota fija a un porcentaje sobre la facturación, algo que, aseguran, les haría pagar entre cuatro y cinco veces más de lo habitual.

«Podríamos haber subido el precio de las hamburguesas para compensar, pero no nos parece justo que eso lo asuma el cliente», señalan. «Como no queremos que nos repercuta esa subida, hemos decidido quedarnos en el local trabajando».

Una decisión «muy dura»

Aseguran que la decisión no ha sido sencilla: «Lo hemos pasado muy mal, hemos hecho todas las cuentas posibles, pero no nos salen los números de ninguna manera». El vídeo, que han calificado como «difícil de grabar», no incluye más declaraciones formales, aunque sí expresan su esperanza de volver al festival: «Ojalá cambien las condiciones y podamos regresar a nuestro sitio de siempre».

The Carnivan abrirá su local todos los días del miércoles 18 al domingo 29 de junio y ofrecerá dos hamburguesas exclusivas: La Plata y La Burger del Capricho. A pesar de su ausencia, han querido desear lo mejor al resto de participantes: «Les deseamos todo lo mejor a nuestros compañeros que van a estar allí trabajando».

«Todo tiene que ser lo más justo para nosotros y para vosotros», concluyen, insistiendo en que no buscan polémica, solo explicar una decisión basada en «coherencia económica y respeto al cliente». Por su parte, desde la organización del Come y Calle en León al ser preguntados por este medio han manifestado que no quieren realizar declaraciones al respecto.